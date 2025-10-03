Medikuak estatutu propioa eskatzeko greba egiten ari dira Estatu osoan
Osasun publikoko medikuek greba eguna dute gaur Estatu osoan. Euskadin, gainera, Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) elkarretaratzeak deitu ditu hiru hiriburuetako ospitale eta anbulatorioetan.
Gaur, osasun publikoko medikuak greba egitera deituta daude Estatu osoan, beren lan-baldintzak arautuko dituen estatutu propioa eskatzeko. Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) elkarretaratzeak deitu ditu hiru hiriburuetako ospitale eta anbulatorioetan, Mediku eta Fakultiboentzako Estatutu Propio baten alde lelopean. Lanuzteen helburua da lanbidearen berezitasunak aitortzea eta lanaldi luzeak eta gehiegizko lan-kargak ez ezartzea.
20 urteren ondoren, Osasun Ministerioa orain hasi da esparruko estatutu bat negoziatzen, osasun publikoko langile guztien (erizainak, laguntzaileak eta medikuak) baldintzak negoziazio-mahai bakar batean arautzeko. Medikuek (osasun-langileen % 10 baino ez dira) salatu dute beren ordezkaritza urriak ez dituela berariazko beharrak aintzat hartzen eta babesik gabe uzten dituela. Horregatik, estatutu propio bat aldarrikatzen dute, besteak beste, nahitaezko gehiegizko lanaldiak pixkanaka kentzea eta ohiko lanaldiaren eta guardien baturak 17 orduak ez gainditzea aurreikusten duena. Ministerioak egindako proposamena ez dute onartu.
Euskadin, SMEk elkarretaratzeak deitu ditu 11:00etan Txagorritxu (Gasteiz), Gurutzeta (Barakaldo) eta Donostiako ospitaleetan, eta 12:00etan Olagibel, Areiltza eta Amara Berriko anbulatorioetan. Grebaren jarraipena ekainaren 13ko lehen deialdikoa baino zabalagoa izatea espero da, oraingoan medikuen sindikatuek bat egin baitute Estatuko jardunaldiarekin.
Euskadiko Medikuen Sindikatuak adierazi du lanuzteek ospitale, laborategi eta ospitale-farmazietako mediku eta medikuei eragingo dietela. Bidezko ordainsariak, 35 orduko lanaldia eta guardiak borondatezkoak izatea eskatu dute. Nestor Morchón Arabako Unibertsitate Ospitaleko larrialdietako medikuak eta Xabier Arteaga Donostiako zirujauak azpimarratu dute mobilizazioaren helburua "lanbidea duintzea" eta lan-baldintza egokiak bermatzea dela.
Osakidetzak gutxieneko zerbitzuak ezarri ditu: ospitaleek jaiegun batean bezala funtzionatuko dute; lehen mailako arretako zentroek, berriz, larunbat baten pareko zerbitzuak eskainiko dituzte. Ohikoa denez, normaltasunez emango dira onkologia, dialisi eta larrialdietako tratamenduak.
