HERNANI
Oronak lantegi berri bat eraikitzeko 60 milioi euroko inbertsioa egingo du Hernaniko lurretan

18:00 - 20:00
EITB

Orona enpresak 60.000 metro koadroko lur-eremua erosi duela iragarri du, igogailuen sektorean ariko diren 150 lanpostu sortzeko helburuz.

Hernani Enpresaburuak Gipuzkoa Ekonomia

