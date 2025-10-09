Oronak lantegi berri bat eraikitzeko 60 milioi euroko inbertsioa egingo du Hernaniko lurretan
Orona enpresak 60.000 metro koadroko lur-eremua erosi duela iragarri du, igogailuen sektorean ariko diren 150 lanpostu sortzeko helburuz.
Ryanairrek txalotu egin du eskuko ekipajearen espedientea, eta Kontsumok “airelineak defendatzea” leporatu dio EBri
Europako Batzordeak zalantzan jarri ditu Espainiako Gobernuak kostu txikiko hegaldien bost konpainiari ezarritako 179 milioiko zigorrak; kontsumitzaileek eta Bustinduy ministroak, berriz, Bruselaren “menpekotasuna” salatu dute aireko sektorearen presioen aurrean.
Gasteizko lorezainak gaur itzuli dira lanera, sei hilabete baino gehiago greban egon ondoren
Akordioa sinatu berri eta hura eskuetan zutela, pozik atera ziren atzo Lan Harremanen egoitzatik. Enviser enpresarekin itxitako akordioak langileen gehiengoaren babesa lortu du, eta % 25eko soldata-igoera eta lanaldia murriztea jasotzen ditu, besteak beste.
Red Electricak "premiazko neurriak" eskatu ditu, beste itzalaldi bat eragin dezaketen tentsio aldaketak atzemanda
Azken bi asteotan, sare-elektrikoan hainbat gorabehera atzeman dituzte, tartean, "tentsioaren bat bateko aldaketak". Horrek, "argindar eskariaren edota eskaintzaren deskonexioa" eragin dezake, eta sare-elektriko osoa desegonkortu.
Garraio Ministerioak Bilboko aireportua handitzea onartu du
Planak aireontziak aparkatzeko plataforma eta aparkaleku publikoen eremua handitzea jasotzen du, baita karga-eremua berrantolatzea ere.
Ternua taldeak Gipuzkoako Borobitex enpresari saldu dio Loreak Mendian marka
Joan den ekainetik, borondatezko hartzekodunen konkurtsoan sartua da Arrasateko ehungintza enpresa ospetsua. Hainbat inbertitzailerekin negoziatzen ibili da hilabeteotan enpresa zatika saldu eta zorra kitatzeko.
Bruselak altzairuaren gaineko muga-zergak bikoiztea proposatu du, Txinaren esportazioetatik babesteko
Proposamena Europako Parlamentuak eta estatu-kideek onartu beharko dute, aurrera egiteko.
Eusko Jaurlaritzak bi milioi euro gehiago jarriko ditu emisio gutxiagoko ibilgailuak erosteko dirulaguntza-programan
Emisio gutxiagoko autoak erosteko dirulaguntza-programaren hasierako aurrekontua —5 milioi euro— agortu da, eta dagoen eskariari erantzuteko erabaki du zenbatekoa handitzea.
Soldata-arrakala % 9koa da EAEn
Gogorarazi beharra dago, halaber, Estatistikako Espainiako Institutuaren arabera, 2023an, gizonen eta emakumeen arteko soldata-arrakala % 12,81ekoa zela.
"Bi aldeak ahaleginduko gara akordio-proposamena adosten"
Gasteizko Udalak azpikontratatutako Enviser enpresak eta hango langileen ordezkariek (LAB, ELA eta ESK) aurreakordioa lortu dute. Proposamenak sei hilabete baino gehiago iraun duen gatazkari amaiera eman diezaioke. Bi aldeek bilera egin dute gaur, Precon, eta aurreko bileran ereindako haziak aurreakordioa eman du.