Villavesetako langileek greban jarraitzearen alde egin dute, oso bozketa estu batean

Garraio publikoko langileen % 50,6k egin dute grebaren alde, hau da, sei botoko aldeagatik gailendu da aukera hori. TCC enpresak ohartarazi du ez duela negoziatuko lanuztea bertan behera geratu arte.
villavesa huelga greba EITB
Villavesa. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Iruñerriko Villavesako langileen % 50,6k greban jarraitzearen alde egin dute ostiral honetan egindako bozketa batean. Sei botoren aldearekin erabaki dute lanuzteekin jarraitzea, 450 lagunek parte hartu duten bozketan.

Langile batzordeak astelehenean egingo du gertatu denaren inguruko balorazioa. Zuzendaritzak atsekabez hartu du emaitza, eta ohartarazi du ez duela berriz langileekin negoziatuko lanuzteak bertan behera geratu arte.

Langile batzordean gehiengoa duten UGTk eta CCOOk azken proposamena babestearen aldeko jarrera hartua zuten, eta ondoren hura bozkatzekoa, afiliatuek hala eskatuta, baina aldiz, ELAk, LABek eta ATTUk enpresak egindako proposamenaren aurkako jarrera azaldua zuten eta mobilizazioekin segitzeko beharra aldarrikatzen ari ziren.

Iruñerriko autobus zerbitzua esleitua duen TCC enpresa kataluniarra 2009tik ari da Villavesak gidatzen, eta orduz geroztik nabarmen hazi da erabiltzaile kopurua: 140.000 bidaiari egunero. Lanuzteek 83.000 bidaiariri eragiten die egunero.

Enpresak egindako azken proposamenean puntu hauek jasotzen ziren, besteak veste: KPI orokorrari lotutako soldata igoera; aurreko hitzarmena amaitu ondorengo atzerapenak ordaintzea; jaiegunetako plusa eta gaueko plusa handitzea; kontingentzia arruntengatiko prestazioak hobetzea, eta norberaren gauzetarako laugarren egun bat 2026an, eta bosgarren egun bat gehiago 2029an; urteko lanaldia 1.658 ordukoa izatea. Horri, familia kontziliazioan eragina duten egutegien hobekuntzak gehituko zaizkio.

Proposamen horrekin, enpresak emandako datuen arabera, kontratazio berriko gidariak 36.000 eurotik gorako soldata izango lukete, 40.000 eurokoa batez besteko, eta astean 37 ordutik beherako lanaldia; % 30 gaindituko luke sektoreko hitzarmen probintzialeko soldata eta 100 lanordu gutxiago lituzkete.

 

Lan gatazkak Nafarroa Iruñea Ekonomia

