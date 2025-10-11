Villavesetako langileek greban jarraitzearen alde egin dute, oso bozketa estu batean
Iruñerriko Villavesako langileen % 50,6k greban jarraitzearen alde egin dute ostiral honetan egindako bozketa batean. Sei botoren aldearekin erabaki dute lanuzteekin jarraitzea, 450 lagunek parte hartu duten bozketan.
Langile batzordeak astelehenean egingo du gertatu denaren inguruko balorazioa. Zuzendaritzak atsekabez hartu du emaitza, eta ohartarazi du ez duela berriz langileekin negoziatuko lanuzteak bertan behera geratu arte.
Langile batzordean gehiengoa duten UGTk eta CCOOk azken proposamena babestearen aldeko jarrera hartua zuten, eta ondoren hura bozkatzekoa, afiliatuek hala eskatuta, baina aldiz, ELAk, LABek eta ATTUk enpresak egindako proposamenaren aurkako jarrera azaldua zuten eta mobilizazioekin segitzeko beharra aldarrikatzen ari ziren.
Iruñerriko autobus zerbitzua esleitua duen TCC enpresa kataluniarra 2009tik ari da Villavesak gidatzen, eta orduz geroztik nabarmen hazi da erabiltzaile kopurua: 140.000 bidaiari egunero. Lanuzteek 83.000 bidaiariri eragiten die egunero.
Enpresak egindako azken proposamenean puntu hauek jasotzen ziren, besteak veste: KPI orokorrari lotutako soldata igoera; aurreko hitzarmena amaitu ondorengo atzerapenak ordaintzea; jaiegunetako plusa eta gaueko plusa handitzea; kontingentzia arruntengatiko prestazioak hobetzea, eta norberaren gauzetarako laugarren egun bat 2026an, eta bosgarren egun bat gehiago 2029an; urteko lanaldia 1.658 ordukoa izatea. Horri, familia kontziliazioan eragina duten egutegien hobekuntzak gehituko zaizkio.
Proposamen horrekin, enpresak emandako datuen arabera, kontratazio berriko gidariak 36.000 eurotik gorako soldata izango lukete, 40.000 eurokoa batez besteko, eta astean 37 ordutik beherako lanaldia; % 30 gaindituko luke sektoreko hitzarmen probintzialeko soldata eta 100 lanordu gutxiago lituzkete.
Mondragon Korporazioko Diknua kooperatibak 1,5 milioi ordaindu ditu Ternuagatik eta 56 lanpostu mantenduko ditu
Donostiako Merkataritza arloko 1 zenbakiko Epaitegiak konpainiaren 56 enpleguak Euskadin mantentzea ekarriko duen operazioa baimendu du, "lan-baldintzak eta antzinatasuna errespetatuz".
Honelakoa da Internet bidezko iruzurren aurkako banku-egiaztapen berria
Hemendik aurrera, hartzailearen izena eta IBAN kodea bat ez badatoz, erabiltzaileari jakinaraziko dio bankuak, transferentzia bidezko iruzurrak errotik mozteko.
Estatuan, EAEn sortu dira abuztuan enpresa berri gehien, % 24,1eko hazkundearekin
Guztira, 201 enpresa sortu dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta 9,7 milioi euroko kapitala izenpetu dute. Sozietate mugatu gisa sortu dira guztiak.
SAPA Transmission konpainia gipuzkoarrak AEBko Armadaren ibilgailu blindatuen transmisio sistema egingo du
2025-2030 Plan Estrategikoaren arabera, konpainiak partaidetza handia izango du kontratuetan, eta 7.000 unitate egingo ditu datozen urteetan.
Gaur amaituko da Sabadelleko akziodunek BBVAren eskaintza onartu ala ez erabakitzeko epea
Epea amaitu baino ordu batzuk lehenago, Cesar Gonzalez Bueno Banco Sabadelleko kontseilari delegatuak ziurtatu du BBVAk eman dituen datuak "boluntaristak" direla. BBVAren esanetan, Sabadelleko akzioen % 50 trukatu dituzte, baina Sabadellek esan du ez direla % 30era heldu.
"Iaz, azoka egin eta hilabetera, enpresen % 35ek esan ziguten kontratazioak edo elkarrizketak izaten ari zirela"
Donostian, Enplegu Azoka egiten ari dira, Gipuzkoako Merkataritza Ganberaren eskutik. Gipuzkoako Ganberako Ezagutzaren Kudeaketa Arloko zuzendari Ana Ugalderen hitzetan, azoka aukera "zoragarria" da langabetuentzat zein ibilbide profesionala aldatu nahi dutenentzat, eta azokan bertan lana topatzeko aukerak daudela erantsi du.
LABek eta Steilasek egun osoko lanuzteari eutsi diote urriaren 15ean, Gazako genozidioa salatzeko
Gasteizen agerraldia egin dute LAB eta Steilas sindikatuetako ordezkariek, urriaren 15ean Hezkuntzan deituta duten egun osoko lanuzteari eusten diotela azaltzeko. Hezkuntzako komunitatea osatzen duten kide guztiei dei egin diete herri eta hirietan egingo diren mobilizazioetan parte hartu eta Palestinari babesa adierazteko. EAEko hiru hiriburuetan 12:30ean egingo dira manifestazioak.
Oronak lantegi berri bat eraikitzeko 60 milioi euroko inbertsioa egingo du Hernaniko lurretan
Orona enpresak 60.000 metro koadroko lur-eremua erosi duela iragarri du, igogailuen sektorean ariko diren 150 lanpostu sortzeko helburuz.
Ryanairrek txalotu egin du eskuko ekipajearen espedientea, eta Kontsumok “airelineak defendatzea” leporatu dio EBri
Europako Batzordeak zalantzan jarri ditu Espainiako Gobernuak kostu txikiko hegaldien bost konpainiari ezarritako 179 milioiko zigorrak; kontsumitzaileek eta Bustinduy ministroak, berriz, Bruselaren “menpekotasuna” salatu dute aireko sektorearen presioen aurrean.