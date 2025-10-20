Eusko Jaurlaritzak eta Poloniako Gobernuak Europaren autonomia estrategikoa bultzatzearen alde egin dute
Astelehen honetan Bilbon egin duten Euskadi-Polonia Foroan aztergai izan dute, besteak beste, itsasoko energia eolikoan eta teknologia garbietan lankidetzan aritzea, baita teknologia aeroespazialetan eta azpiegitura adimendunetan eta logistikoan ere.
Europaren autonomia estrategikoa premiaz sustatzea, industria-leihakortasuna bultzatzea eta "elkarlanean, elkarrekin" haztea; hori izan da astelehen honetan Eusko Jaurlaritzak eta Poloniako Gobernuak egin duten Euskadi-Polonia Forotik etorkizunera begira atera den gako nagusietakoa.
Era berean, nabarmendu dutenez, "Europa bateratua, industrialki sendoa eta teknologikoki burujeabea" izatea funtsezkoa da, are gehiago ikusirik zer nolako arazo eta arriskuak dakartzan kanpo-eragileen mende egoteak arlo horiek garatzeko beharrezko diren ondasun, teknologia eta oinarrizko baliabideak lortzeko.
Bilbon egindako topaketan aztergai izan dute, halaber, itsasoko energia eolikoan eta teknologia garbietan lankidetzan aritzea, baita teknologia aeroespazialetan eta azpiegitura adimendunetan eta logistikoan ere.
Enpresa eta erakundeetako ordezkari ugarik hartu dute parte bilkuran, horien artean Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria sailburua; Andrezej Domanski Poloniako Ekonomia eta Finantza ministroa; Monika Krzepkowska Poloniak Espinian duen enbaxadorea eta Andrzej Dycha Pooniako Inbertsio eta Merkataritza Agentziako (PAIH) presidentea ere.
Imanol Pradales lehendakariak itxi du ekitaldia eta bere hitzartzean, kontinentearen segurtasun energetiko, teknologiko eta industriala babesteko deia egin du.
Gainera, "industria-lehiakortasuna" bermatzearen garrantzia azpimarratu du, eta horretarako "sinergia berriak" bilatzera deitu.
Eman diren datuen arabera, Euskadin guxtienez 140 dira Poloniara esportatzen duten enpresak, bereziki, automozioa, fundizioa eta osagai-mekanikoaren sektoreetakoak, eta 40 enpresak Polonian bertan egoitzak dituzte. Hala, Polonia Euskadiren esportazioen mapan lehen 10 herrialdeetako bat da.
Creotech Instruments eta Satlantisen arteko hitzarmena
Foroaren testuinguruan, lankidetza-hitzarmen bat sinatu dute Creotech Instruments enpresa poloniarrak eta Satlantis euskal enpresak, Europako Espazio Agentziaren eta Europar Batasunaren programetara bideratutako sateliteak garatzeko –hurrengo belaunaldikoak eta bereizmen handiko gaitasun elektroptiko eta termikoak dituztenak–. Lehen satelitea 2026an jaurtitzea aurreikusten da.
Memorandumaren puntuen artean dago, halaber, Polonian Satlantis taldeko kide izango litzatekeen sozietate bat eratzearen aukera aztertzea ere, zeinetan Creotechek bazkide estrategiko gisa parte hartuki lukeen.
Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren eta Poloniako agentzia homologoaren artean ekonomia- eta enpresa-lankidetza indartzeko elker-ulertze memorandum bat ere adostu dute bilkuran.
