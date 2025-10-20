Senide baten heriotzagatiko baimena ahaidea hil eta lau astera hartu ahal izango da
Espainiako Lan Ministerioak hamar egunera arte luzatu nahi duen heriotzagatiko baimena ahaidea hil eta hurrengo lau asteetan baliatu ahal izango da.
Hala agertzen da Lan Ministerioak gizarte-eragileei igorri dien proposamenean. Bertan zehazten denez, doluagatiko baimeneko hamar egun baliodunak hartu ahal izango dira ezkontidea, izatezko bikotekidea edo odol-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideak hiltzen badira, iturriek astelehen honetan aurreratu dutenez.
Horren barruan sartzen dira seme-alabak, bilobak eta aitona-amonak, eta heriotzaren edo hildakoaren gorpuzkiak entregatu ondorengo lau asteetan baliatu ahal izango da baimena.
Bestalde, ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailarainoko ahaide baten heriotzagatiko egungo bi baimen-egunei eutsiko zaie (lau egun, joan-etorriren bat behar bada), koinatu-koinatak eta aitona-amonak barne.
Proposamenak zainketa aringarrietarako baimen berria ere zehazten du. Baimen horrek 15 egun arteko iraupena izango du, betiere zaintza horiek ezkontideari, izatezko bikotekideari edo odol-ahaidetasunezko bigarren mailako beste senide batzuei eragiten badiete.
Baimen hori lanaldi-murrizketa izan daiteke, eta bi alditan bana daiteke, baina behin paziente bakoitzeko, eta beti hiru hilabeteko gehieneko epean, hartzen hasten denetik zenbatzen hasita. Horretarako, zainketa aringarrien egoera justifikatzen duen txosten medikoa baino ez da beharko.
Lan-proposamenaren beste berritasun bat da pertsona bati eutanasia jasotzera doanean laguntzeko baimena. Hori egun batean emango da, hau da, eutanasia administratzen den egunean. Pertsona horri laguntzeko izendatu duen edozein langilek izango du baimen hori hartzeko eskubidea, ahaidetasunik dagoen edo ez kontuan hartu gabe.
Duela pare bat aste Yolanda Diaz Lan ministroak baimen horiek iragarri izana "burutaziotzat" jo zuen Antonio Garamendi CEOEren presidenteak, hedabideen aurrean eta aldez aurreko elkarrizketa sozialik gabe planteatu zelako. Hori ere aurpegiratu zioten sindikatuek Ministerioari, eskubideetan aurrera egin izana baloratu arren.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Eusko Jaurlaritzak eta Poloniako Gobernuak Europaren autonomia estrategikoa bultzatzearen alde egin dute
Astelehen honetan Bilbon egin duten Euskadi-Polonia Foroan aztergai izan dute, besteak beste, itsasoko energia eolikoan eta teknologia garbietan lankidetzan aritzea, baita teknologia aeroespazialetan eta azpiegitura adimendunetan eta logistikoan ere.
Diru-sarrera txikienak dituzten autonomoen kuotak izoztea proposatuko du Gizarte Segurantzak, 2026rako
"Ministerioa lantzen ari den proposamena egiteko kolektiboari entzuten ari zaio, eta datorren urterako lehenengo hiru kuotak izoztea dakar", adierazi du Elma Saizek, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak.
Tradisnako garraiolari nafarrek protesta egin dute A-68an
Tradisna Nafarroako garraiolarien elkarteak mobilizazioekin jarraitzen du. Gaur A-68 autobidean egin dute protesta. Besteak beste, bidesariak kentzeko eta fiskalitatea beste erkidegoetan dutenarekin parekatzeko eskatzen dute.
Bitcoin bidezko ordainketak onartzen dituen EBko lehen azoka izango da Barakaldokoa
Azaroaren 18an iritsiko da Barakaldoko merkatura ordainketak kriptotxanponak edo bestelako sistema digitalak erabiliz egiteko aukera, eta bertako postu gehienetan onartuko dituzte.
Zer gertatuko da orain BBVA eta Sabadellekin? Massimo Cermelli ekonomialariak gakoak eman dizkigu
Massimo Cermelli Deustuko Unibertsitateko Ekonomia irakaslearen arabera, BBVA eta Sabadellekin gertatu denak argi utzi du erosteko eskaintza oldarkorrek ez dutela Espainiako merkatuan funtzionatzen.
Euskadin duen presentzia indartzen jarraitzeko deia egin dio Eusko Jaurlaritzak BBVAri
Sabadellen akzioak erosteko eskaintza publikoaren bidea amaitu ostean Lehendakaritzako iturriek gogoratu dutenez, "bi enpresa pribaturen arteko operazioa zena akziodunek erabaki behar zuten eta erabaki dute". Hala ere, "finantza-sektore sendo, lehiakor eta errotua izatea ona eta beharrezkoa" dela nabarmendu du, bai Euskadiko ekonomiarentzat, bai Kataluniakoarentzat.
EAEko langabezia tasa % 6,8ra igo da hirugarren hiruhilekoan, 12.500 langabe gehiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (8.400 landun gehiago), eta langabezia tasa % 7,2tik % 6,8ra murriztu da.
Torresek ez du dimititzeko asmorik, BBVAk Sabadell erosteko ahaleginak porrot egin arren
BBVAko presidenteak azaldu duenez, administrazio kontseiluak hartu ditu erabaki guztiak, eskaintza aurkeztearena barne.
EAEko langabezia tasa % 5,7ra jaitsi da bigarren hiruhilekoan, 13.200 langabe gutxiago zenbatuta
Azken urtean, landunen kopuruak gora egin du (17.600 pertsona gehiago), eta langabezia tasa % 7,5etik % 5,7ra murriztu da.