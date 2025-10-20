Lan-eskubideak
Senide baten heriotzagatiko baimena ahaidea hil eta lau astera hartu ahal izango da

Lan Ministerioaren proposamenak zainketa aringarrietarako baimen berria ere zehazten du, eta 15 egunera arteko iraupena izango du.
Yolanda Diaz Lan ministroa. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Lan Ministerioak hamar egunera arte luzatu nahi duen heriotzagatiko baimena ahaidea hil eta hurrengo lau asteetan baliatu ahal izango da.

Hala agertzen da Lan Ministerioak gizarte-eragileei igorri dien proposamenean. Bertan zehazten denez, doluagatiko baimeneko hamar egun baliodunak hartu ahal izango dira ezkontidea, izatezko bikotekidea edo odol-ahaidetasunezko bigarren mailarainoko ahaideak hiltzen badira, iturriek astelehen honetan aurreratu dutenez.

Horren barruan sartzen dira seme-alabak, bilobak eta aitona-amonak, eta heriotzaren edo hildakoaren gorpuzkiak entregatu ondorengo lau asteetan baliatu ahal izango da baimena.

Bestalde, ezkontza-ahaidetasuneko bigarren mailarainoko ahaide baten heriotzagatiko egungo bi baimen-egunei eutsiko zaie (lau egun, joan-etorriren bat behar bada), koinatu-koinatak eta aitona-amonak barne.

Proposamenak zainketa aringarrietarako baimen berria ere zehazten du. Baimen horrek 15 egun arteko iraupena izango du, betiere zaintza horiek ezkontideari, izatezko bikotekideari edo odol-ahaidetasunezko bigarren mailako beste senide batzuei eragiten badiete.

Baimen hori lanaldi-murrizketa izan daiteke, eta bi alditan bana daiteke, baina behin paziente bakoitzeko, eta beti hiru hilabeteko gehieneko epean, hartzen hasten denetik zenbatzen hasita. Horretarako, zainketa aringarrien egoera justifikatzen duen txosten medikoa baino ez da beharko.

Lan-proposamenaren beste berritasun bat da pertsona bati eutanasia jasotzera doanean laguntzeko baimena. Hori egun batean emango da, hau da, eutanasia administratzen den egunean. Pertsona horri laguntzeko izendatu duen edozein langilek izango du baimen hori hartzeko eskubidea, ahaidetasunik dagoen edo ez kontuan hartu gabe.

Duela pare bat aste Yolanda Diaz Lan ministroak baimen horiek iragarri izana "burutaziotzat" jo zuen Antonio Garamendi CEOEren presidenteak, hedabideen aurrean eta aldez aurreko elkarrizketa sozialik gabe planteatu zelako. Hori ere aurpegiratu zioten sindikatuek Ministerioari, eskubideetan aurrera egin izana baloratu arren.

