Etxebizitza sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Eusko Jaurlaritzak hirukoiztu egingo du alokairuko bizitokien egungo parkea, eta bi solairu eraikiko ditu lehendik dauden 65 eraikin publikoren gainean, hau da, bi solairu gehituko ditu egungo teilatuen gainean.
Hala iragarri du Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Azaldu duenez, ekimen horri esker, 65 eraikinetan 2.000 bizitoki berri sortuko dira, lurzorurik erabili gabe eta hirigintza-plangintza aldatu beharrik gabe.
Alokairuko etxebizitza publikoen eskaera gero eta handiagoari arintasunez erantzuteko neurria da.
"Bizitegi-unitate horiek, zuzkidura-ekipamendutzat hartzen direnez, ez dute hirigintza-eraikigarritasuna handitzen, eta, beraz, plangintza orokorra aldatu beharrik gabe egin daitezke", azaldu du.
Arau berriak aurreikusten du jasotze horiek xehetasunezko azterketaren bidez egin ahal izatea, eta azterlan hori izapidetzea errazagoa da plan berezi bat onartzea baino, gaur egun eskatzen den bezala, Itxasok zehaztu duenez.
Sailak egindako azterketa teknikoak berresten du alokairuko parke publikoko estalki lauko eraikin gehienetan bideragarria dela egiturazko solairu berriak gehitzea.
"Kasu gehienetan, bi solairu inguru gehitu daitezke, arazo handirik gabe", adierazi du sailburuak, eta azpimarratu du horri esker 2.000 etxebizitza berri eraiki litezkeela 65 eraikinetan, eta egungo parkea ia hirukoiztu: 937 egoitza-unitate erabiltzen dira eta 253 eraikitzen.
Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.
Etxebizitza, gehien haziko den partida
Imanol Pradales lehendakariak iragarri du Etxebizitzara bideratutako partida izango dela gehien haziko dena 2026ko aurrekontuetan.
Hala jakinarazi dio lehendakariak Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileari Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan, Otxandianok etxebizitza politika publikoen aurrekontua nabarmen handitzea defendatu ostean.
Datorren asteartean, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2026rako Aurrekontuen Lege-proiektua onartuko du, eta lehendakariak aurreratu du bere Gobernuaren lehentasuna etxebizitza izango dela, eta Sail hori izango dela gehien haziko dena.
Ekonomiari buruzko albiste gehiago
Auzitegi Nazionala Sidenor ikertzen ari da, Israelgo armamentu enpresa bati altzairua saltzeagatik
Auzitegi Nazionala Jose Antonio Jainaga Gomez Sidenorreko presidentea eta bi zuzendari ikertzen ari da, Israel Military Industries arma-fabrikatzaileari altzairua saltzeagatik.
Petronorreko aldagelen gatazka epaitegietara iritsiko da gaur
Epaiketa gaur egingo da Bilbon, greba mugagabeak aurrera jarraitzen duen bitartean. Langileek enpresaren eta UGT eta CCOO sindikatuen arteko aurreakordioa errefusatu zuten batzarrean.
VW Nafarroak eta sindikatuek aldi baterako lan-erregulazio bat negoziatuko dute, plantaren birmoldaketa amaitzeko
Bien bitartean, Volkswagenen zuzendaritza nagusiak gaur jakinarazi du erdieroaleen hornikuntza arazoari irtenbidea emango dion enpresa bat aurkitu duela.
Jaurlaritzak eta aldundiek dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko neurriak aztertuko dituzte ostegun honetan
Ostiralean, Bizkaiko Foru Aldundia abeltzaintza-sektorearekin bilduko da neurri horien berri emateko. Hala ere, "lasaitasun mezua" helarazi dute "gertueneko azokari" begira, Gernikan urriaren 27an izango den Azken Astelehenari, hain zuzen ere, hitzordu horretan ez baitago ganadurik.
EAEko esportazio-kopurua % 29 jaitsi da abuztuan, aplikatu berri dituzten muga-zergak direla eta
Produktu energetikoen jaitsierak eragin zuen beherakada, % 77,6 egin baitzuten behera. Ez-energetikoak, berriz, % 22,5 jaitsi ziren, batez ere automozioaren sektorean.
Dermatosi nodularraren agerraldiak kolokan jarri du abeltzaintza sektorea
Nafarroak abeltzaintzako azokak egitea debekatu du Frantzian eta Katalunian egoerak okerrera egin duelako, eta Gipuzkoak, berriz, urgentziaz bildu ditu abeltzainak Zizurkilen. Gironan 2.000 behi baino gehiago hil dira dagoeneko, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizkortu egin da txertaketa.
Pradalesek azpimarratu du Gobernuak Aernovaren "bidelagun" izateko asmoa duela
Imanol Pradales lehendakaria hegazkinen sektoreko enpresak Berantevillan duen egoitzan izan da, bisitan. "Munduko hegazkinik handiena" izango den 'Wind Runner'en diseinua egiten ari den enpresaren parte-hartzea nabarmendu du lehendakariak, eta adierazi du Eusko Jaurlaritza proiektua babesteko eta elkarlanean aritzeko prest dagoela.
Ganadu azokak debekatu dituzte Nafarroan, DNK gaitza zabaltzea ekiditeko
Dermatosi nodular kutsakorra (DNK) epidemia bihurtu da eta asko ari da zabaltzen behien artean Frantzian eta Gironan. Gizakiei transmititzen ez zaien arren, ustiategietan abelburu asko galtzea eragin dezake.
Behargin bat hil da Cementos Rezolaren Arrigorriagako lantegian, lan-istripuz
45 urteko gizona Bizkaiko udalerriko enpresa batean hil da, gaur, arratsaldeko 14:20 aldera. Osalanek ikerketa zabaldu du istripuaren arrazoiak argitzeko. LAB sindikatuaren arabera, makinak babes neurriak falta zituen.