Etxebizitza sailak bi solairu gehiago eraikiko ditu 65 bloke publikotan, bi mila etxebizitza gehiago lortzeko

Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10.

Denis Itxaso, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak hirukoiztu egingo du alokairuko bizitokien egungo parkea, eta bi solairu eraikiko ditu lehendik dauden 65 eraikin publikoren gainean, hau da, bi solairu gehituko ditu egungo teilatuen gainean.

Hala iragarri du Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Azaldu duenez, ekimen horri esker, 65 eraikinetan 2.000 bizitoki berri sortuko dira, lurzorurik erabili gabe eta hirigintza-plangintza aldatu beharrik gabe.

Alokairuko etxebizitza publikoen eskaera gero eta handiagoari arintasunez erantzuteko neurria da.

"Bizitegi-unitate horiek, zuzkidura-ekipamendutzat hartzen direnez, ez dute hirigintza-eraikigarritasuna handitzen, eta, beraz, plangintza orokorra aldatu beharrik gabe egin daitezke", azaldu du.

Arau berriak aurreikusten du jasotze horiek xehetasunezko azterketaren bidez egin ahal izatea, eta azterlan hori izapidetzea errazagoa da plan berezi bat onartzea baino, gaur egun eskatzen den bezala, Itxasok zehaztu duenez.

Sailak egindako azterketa teknikoak berresten du alokairuko parke publikoko estalki lauko eraikin gehienetan bideragarria dela egiturazko solairu berriak gehitzea.

"Kasu gehienetan, bi solairu inguru gehitu daitezke, arazo handirik gabe", adierazi du sailburuak, eta azpimarratu du horri esker 2.000 etxebizitza berri eraiki litezkeela 65 eraikinetan, eta egungo parkea ia hirukoiztu: 937 egoitza-unitate erabiltzen dira eta 253 eraikitzen.

Etxebizitza eta Hiri Agenda Saila sei proiektu pilotutan ari da lanean, hau da, aurreikusitako plan osoaren % 10. 

Etxebizitza, gehien haziko den partida

Imanol Pradales lehendakariak iragarri du Etxebizitzara bideratutako partida izango dela gehien haziko dena 2026ko aurrekontuetan.

Hala jakinarazi dio lehendakariak Pello Otxandiano EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileari Eusko Legebiltzarreko kontrol saioan, Otxandianok etxebizitza politika publikoen aurrekontua nabarmen handitzea defendatu ostean.

Datorren asteartean, Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak 2026rako Aurrekontuen Lege-proiektua onartuko du, eta lehendakariak aurreratu du bere Gobernuaren lehentasuna etxebizitza izango dela, eta Sail hori izango dela gehien haziko dena.

