ELA eta LAB ez dira Torresekin bilduko, Parlamentuak gutxieneko soldataren herri-ekimena baztertu eta gero
ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute astelehenean ez direla Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuarekin bilduko, Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzako alderdiek (EAJ eta PSE) Euskadin gutxieneko soldata bat sortzeko herri-ekimen legegileari uko egin diotelako.
Bigarren lehendakariordeak, halaber, gizarte-eragileekin bilera sorta bat hasi zuen atzo, osteguna. CCOOk eta UGTk bilera bana egin zuten, eta astelehenean zen ELArekin, LABekin eta Confebask patronalarekin biltzekoa.
ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxaldek bultzatutako eta 138.495 sinadurek babestutako herri-ekimen legegilea Eusko Legebiltzarrean ez izapidetzea erabaki ostean hartu dute erabakia bi sindikatu horiek.
"EAJk eta PSEk diote gutxieneko soldata propio baten aldekoak direla, eta Euskal Autonomia Erkidegoko langileek beren errealitate sozioekonomikoaren araberako soldatak behar dituztela. Hala ere, beren ekintzek kontrakoa erakusten dute: patronalaren jarrera hartu dute eta Confebasken aginduak betetzen ari dira", salatu dute bi sindikatu horiek ohar batean.
Beraien ustez, Eusko Jaurlaritzak "ez du benetako elkarrizketan sinesten", hori egingo balu "Legebiltzarrean eztabaidari bide emango liokeelako eta bakoitzak bere jarrera defendatzeko aukera bermatuko lukeelako".
ELAk eta LABek Imanol Pradales lehendakariari eta Torres sailburuari eskatu diete "jarrera aldatzeko eta gutxieneko soldata propioa defendatzeko, baita patronalari interpelazio zuzena egiteko, patronala ere mugi dadin" eta Euskadirentzat gutxieneko soldata bat negoziatzen has dadin.
Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", gai horri buruz hitz egiteko, justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".
Zure interesekoa izan daiteke
Urte arteko KPIa hamarren bat jaitsi da EAEn, % 3,2ra arte, eta % 2,7 igo da Nafarroan
Elikadura eta elektrizitatea dira Hegoaldean gehien garestitu direnak.
Arrautza ekoizle txikiek kezkaz hartu dute itxialdia, ekoizpena jaitsiko delako
EITB Erlia Arrautza Ekologikoak etxeko Amaia Arriagarekin izan da. 500 oilo dituzte eta ekologikoan egiten dute ekoizpena. Duela urte batzuk ere antzerako egoera bizi izan zuten arren, oiloek biziko duten estresarekin kezkatuta dago. Badaki arrautzen ekoizpenak behera egingo duela eta itxialdia ahalik eta motzena izatea espero du.
Amaia Barredok beharrezkotzat jo ditu kautelazko neurriak hegazti gripearen hedapena prebenitzeko
Elikadura, Landa Garapen, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak erantzukizuna eskatu du, eta Ministerioak agindutako neurriak arrisku handiko une batean datozela adierazi du. Era berean, hegazti gripearen jarraipena egiteko batzordea sortuko dela eta astelehenean, azaroaren 17an, bilduko dela iragarri du.
Hegazti gripeari aurre egiteko jarraipen batzorde bat deitu du Eusko Jaurlaritzak astelehenerako
Espainiako Gobernuak aginduta, etxeko hegazti guztiak konfinatu behar dira gaurtik aurrera. Neurriak ustiapen-mota guztiei eragiten die.
CAFek % 66 igo ditu irabaziak urtarriletik irailera
Beasaingo enpresak 100 milioi euro irabazi zituen urtarriletik irailera, eta kontratazio kopurua ere % 80 igo zen, 4049 milioiraino.
Espainiako Gobernuak aire zabaleko hegaztien ustiategi guztiak mugatu ditu, hegaztien gripea dela eta
Gaur egun indarrean dagoen aginduak aire zabaleko hegazti-haztegiak edozein hazkuntza-metodotan konfinatzea ezarri du, ustiategi ekologikoetan eta autokontsumorako ustiategietan edo arrautzak edo haragia azken kontsumitzaileari zuzenean saltzeko ekoizten direnetan barne.
Lan istripua Bilboko portuan: Emakumezko langile bat larri zauritu da, hondeamakina batek harrapatuta
ELA sindikatuak salatu duenez, VCL enpresako langile batek lan istripu "larria" izan zuen pasa den asteartean Bilboko Portuan. Horren arabera, pala eta auto baten artean harrapatuta geratu zen.
Gutxieneko soldataren inguruko jarrera aldatu dezala eskatu diote EAEko sindikatuek Jaurlaritzari
Milaka lagunek manifestazioa egin dute asteazken honetan Bilbon, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek deituta, "herritarren borondatea" errespetatu dezaten eskatzeko eta Confebasken "blokeoa" kritikatzeko.
Sidenorreko arduradunek epailearen aurrean defendatu dute Israeli egindako salmentak legezkoak zirela
Sidenorrek Israel Military Industries enpresari altzairua legez kanpo saldu ote zion ikertzen ari da Francisco de Jorge instrukzio epailea, eta enpresako hiru goi karguk ikertu gisa deklaratu dute.