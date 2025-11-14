BILERA
ELA eta LAB ez dira Torresekin bilduko, Parlamentuak gutxieneko soldataren herri-ekimena baztertu eta gero

Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", gai horri buruz hitz egiteko, justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".
Torres, Lakuntzaren alboan. Argazkia: EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

ELA eta LAB sindikatuek iragarri dute astelehenean ez direla Mikel Torres Ekonomia, Lan eta Enplegu sailburuarekin bilduko, Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzako alderdiek (EAJ eta PSE) Euskadin gutxieneko soldata bat sortzeko herri-ekimen legegileari uko egin diotelako.

Bigarren lehendakariordeak, halaber, gizarte-eragileekin bilera sorta bat hasi zuen atzo, osteguna. CCOOk eta UGTk bilera bana egin zuten, eta astelehenean zen  ELArekin, LABekin eta Confebask patronalarekin biltzekoa.

ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxaldek bultzatutako eta 138.495 sinadurek babestutako herri-ekimen legegilea Eusko Legebiltzarrean ez izapidetzea erabaki ostean hartu dute erabakia bi sindikatu horiek.

"EAJk eta PSEk diote gutxieneko soldata propio baten aldekoak direla, eta Euskal Autonomia Erkidegoko langileek beren errealitate sozioekonomikoaren araberako soldatak behar dituztela. Hala ere, beren ekintzek kontrakoa erakusten dute: patronalaren jarrera hartu dute eta Confebasken aginduak betetzen ari dira", salatu dute bi sindikatu horiek ohar batean.

Beraien ustez, Eusko Jaurlaritzak "ez du benetako elkarrizketan sinesten", hori egingo balu "Legebiltzarrean eztabaidari bide emango liokeelako eta bakoitzak bere jarrera defendatzeko aukera bermatuko lukeelako".

ELAk eta LABek Imanol Pradales lehendakariari eta Torres sailburuari eskatu diete "jarrera aldatzeko eta gutxieneko soldata propioa defendatzeko, baita patronalari interpelazio zuzena egiteko, patronala ere mugi dadin" eta Euskadirentzat gutxieneko soldata bat negoziatzen has dadin.

Bi sindikatu horiek, gainera, iragarri dute auzitara eramango dutela Confebask, "negoziazio mahaia eratzeari uko egiteagatik", gai horri buruz hitz egiteko, justiziak "patronalaren negoziatzeko betebeharra bete dezan".

