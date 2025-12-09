Osasuna
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Anbulantzietako langileak Eusko Legebiltzarraren aurrean bildu dira, osasun-garraioa erakunde publikoek kudea dezatela eskatzeko

Anbulantzien protesta Legebiltzarrean
18:00 - 20:00

Gasteiz, gaur goizean. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

ESK sindikatuko Anbulantzietako eta Emergentzietako sailek elkarretaratzea egin dute gaur goizean Eusko Legebiltzarraren aurrean, osasun-garraioa erakunde publikoek kudea dezatela eskatzeko, eta "garraio % 100 publikoa" beharrezkoa dela aldarrikatzeko

Osakidetza Lan gatazkak ESK Sindikatuak Eusko Jaurlaritza Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

OSAKIDETZA-HOSPITAL OSPITALEA-IREKIA-MIKEL-ARRAZOLA.JPG
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskadiko Medikuen Sindikatuak lau eguneko greba hasi du, Estatutu propio baten aldarrian

Negoziazioen aurrean, Estatutu propio baten alde egin dute, uste dutelako horrek soilik islatu ditzakeela lanbidearen berezko ezaugarriak. Gainera, erregulazio espezifiko baten beharra azpimarratu dute. MUD-en eta EAEko medikuen elkargoen babesa dute. Ministerioak aurreratu du ez duela Osasuneko lege aurreproiektua erretiratuako baina hitz egiten jarraitzeko prest dago. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Nafarroako autoeskolek protesta egin dute Iruñean gidabaimena ateratzeko azterketetan "kolapsoa" dagoela salatzeko

Nafarroako autoeskolak ataka larrian daude, gidabaimen-azterketak egiteko prozesua kolapsatuta dagoelaki. Adierazi dutenez, 8.200 lagun daude azterketa egiteko zain. Itxaronaldiak izugarri luzatu dira, eta horrek autoeskolen jarduera ia geldiarazi egin du, erregulazio-espedienteak eta itxiera arriskuarekin. Horregatik, mobilizazioak egiten ari dira. 

Gehiago ikusi