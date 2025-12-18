EAEko ekonomiaren hazkundea % 2,1ekoa izango da datorren urtean, Confebasken arabera
Confebaskek aurreikusten du BPGa % 2,1 haziko dela 2026an Euskal Autonomia Erkidegoan, nahiz eta egun dauden "arriskuek" % 1,7 eta % 2,6 arteko tartean egotea eragin dezaketen. Inbertsioan eta enpleguan dinamismo txikiagoa izatea espero du Confebaskek.
Confebaskek EAEko Barne Produktu Gordinaren % 2,1eko hazkundea aurreikusten du datorren urterako. Hala ere, egungo "arriskuen ondorioz", hazkundea % 1,7 eta % 2,6 artean gera daitekeela ohartarazi dute.
Aurreikuspen horren arabera, 2025aren antzeko urtea izango litzateke ( % 2,2). Datorren urterako, baina, inbertsioan eta enplegu sorreran "dinamismo txikiagoa" espero du Confebaskek. Hala ere, markak "hautsiko" ditu EAEk berriz ere, 10.000 enplegu berri sortzea aurreikusten baita.
Tamara Yagüe Confebaskeko presidenteak agerraldia egin du urtearen balantzea egiteko eta datorren urterako aurreikuspenak azaltzeko. Aipatu duenez, aurreikuspen horiek "arrisku jakin batzuen menpe" izango dira.
Horien artean, bloke ekonomiko handien merkataritza-politiken eragina, Europako ziurgabetasun politikoa, gerra-krisien bilakaera eta horiek energian eta merkataritzan duten eragina eta inflazioaren portaera, interes-tasak eta Europako industria aipatu ditu.
Testuinguru horretan, Confebaskek uste du 2026an euskal ekonomiaren hazkundea 2025ekoaren antzekoa izango dela, Espainiako ekonomiaren azpitik, baina "eurogunearen gainetik".
Tamara Yagüek zehaztu duenez, EAEko ekonomia % 2,1 haziko dela uste du Confebaskek, baina Euskadik aurre egin beharreko arriskuen bilakaeraren arabera, hazkunde hori tarte zabalago baten barruan gera daiteke, % 1,7tik % 2,6ra.
Hasiera batean, Confebaskek espero du industria izango dela, berriro ere, hain dinamikoa ez den sektorea, baina hobera egingo duela aurreikusten du.
Bestalde, inbertsioa maila baxuagoetan egon daiteke, eta kanpo-sektoreak ekarpen negatiboa izaten jarraituko du, baina portaera hobearekin. Kalkuluen arabera, 2026an 10.000 enplegu berri izango dira, "enplegu-errekor berria", eta langabezia-tasa % 6,0 ingurukoa izango da.
