Inflazioa hamarren bat moteldu da abenduan, % 2,9ra arte, erregaien jaitsieragatik
Behin betiko datuak eta taldekako xehetasunak urtarrilaren 15ean argitaratuko dituzte.
Kontsumorako prezioen indizea (KPI) urte arteko % 2,9an kokatu da abenduan, azaroan baino hamarren bat gutxiago, erregaien prezioen jaitsieragatik batez ere.
Espainiako Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) astearte honetan argitaratutako adierazle aurreratuaren arabera, erregaiekin batera aisialdiko eta kulturako prezioen igoera txikiagoak eragina izan du inflazioaren moteltzean; kontrako aldean, elikagaiek eta alkoholik gabeko edariek gora egin dute, prezioak iazko abenduan baino gehiago igo baitira.
Abenduko tasa horrekin, inflazioak % 2,7ko batez bestekoarekin itxi du urtea, Ekonomia Ministerioak nabarmendu duenez, eta gaineratu du batez besteko tasa hori 2024koa baino hamarren bat txikiagoa dela, "familiei erosteko ahalmena berreskuratzen jarraitzeko aukera emanez".
Prezioek urteko % 2,9ko tasarekin hasi zuten urtea, eta otsailean % 3ra igo ziren, eta hurrengo hilabeteetan moteldu ziren, maiatzean % 2ra arte helduta (urteko minimoa). Ondoren, gora egiten hasi ziren, urrian % 3,1era iritsi arte, 2024ko erdialdetik izandako tasarik handiena.
Urteko azken bi hilabeteetan, bilakaera zertxobait moteldu da berriro, % 2,9 horretara iritsi arte.
Azpiko inflazioari dagokionez (elaboratu gabeko elikagairik eta produktu energetikorik gabe), tasa % 2,6an mantendu da.
"2025ean batez besteko azpiko inflazioa % 2,3ra jaitsi da, eta 2024an, berriz, % 2,9ra, Europako Banku Zentralaren (EBZ) helburuaren ildotik", gaineratu du Ekonomia Ministerioak inflazioari buruzko datuen balorazioan.
Hileko bilakaerari dagokionez, kontsumo-prezioak % 0,3 igo dira azaroarekin alderatuta.
Adierazle harmonizatuari dagokionez, abenduan urteko aldakuntza-tasa bi hamarren jaitsi da, % 3ra; azpikoa, % 2,8koa izan da, eta hileko aldakuntza, % 0,3koa.
Behin betiko datuak eta taldekako xehetasunak urtarrilaren 15ean argitaratuko dituzte.
Zure interesekoa izan daiteke
Indarrean da etxebizitzaren arazoari irtenbideak eman asmo dizkion euskal legedi berria
Joan den abenduaren 11n, Eusko Legebiltzarrak premiazko neurriak jasotzen zituen lege-sorta bat onartu zuen, etxebizitzak sustatzeko lurzoruak mobilizatzeko, prozedurak arintzeko eta pisu turistikoei mugak jartzeko.
Nekazaritza Ministerioak ez du beharrezko ikusten EAEko behi-azienda osoa txertatzea, Gipuzkoakoa bakarrik baizik
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza Sailak dermatosia nodularraren kontrako txertaketa EAE osorako eskatu duen arren, Espainiako Ministerioak uste du nahikoa dela Gipuzkoako eta Gipuzkoarekin muga egiten duten Arabako eta Bizkaiko bi gune txikitan bakarrik egitea.
Nafarroan, 2026an ere beherapenak izango dituzte hiri barruko eta hiriarteko garraio publikoaren erabiltzaileek
Datorren urtean ere Foru Gobernuak eta Iruñerriko Mankomunitateak bere horretan mantenduko dituzte Espainiako Gobernuaren garraio publikorako laguntzak.
Bizkaiko Aldundiak 1.716,2 milioiko aurrekontua onetsi du 2026rako, EAJren eta PSE-EEren botoekin
Oposizioak uste du aurrekontu hori ez dela "Bizkaiak behar duena", eta aldeko boza eman dutenek "sendotasunaren" alde egin dute, "hobetzen jarraitzeko".
Eusko Jaurlaritzak EAEko behi guztiak dermatosi nodularraren aurka txertatzeko eskatuko du
Albaitaritzako Alerta Sanitarioaren Sarearen bilera dute astelehenean erkidegoek, eta bertan egingo du eskaera Jaurlaritzak. Argudiatuko duenez, azken kasuak EAEtik gertu dauden Frantziako lau eskualdetan atzeman dituzte.
Euriborrak beste igoera batekin itxiko du urtea, bosgarren hilabetez jarraian igota
Igoera hori gorabehera, urteko berrikuspena duten hipotekak (gehienak) merkatu egingo dira, apur bat besterik ez bada ere.
2026a ate-joka: zer garestituko da, zer merkatu?
Urtea hastearekin batera, eguneratu egingo dituzte hainbat produktu eta zerbitzuren prezioak. Zenbait salneurriren kasuan, hala nola elikagaiena edo etxebizitzena, zaila da aurreikuspenak egitea, baina beste batzuen gorabeherak jakinak dira. Honatx azken horien laburbilduma.
Garbiketa lanak hasi dira A-64an, laborariek blokeoa bertan behera utzi ondoren
Laborariak bi astez egon dira A-64 errepidea blokeatzen, dermatosi nodularraren aurkako neurriengatik protesta egiteko. Behin blokeoa altxatuta, garbiketa lanei ekin diete. Lehen kalkuluen arabera, lanek milioi bat euroko kostua izango dute.
Honakoak izan dira aurten ekonomia arloko lerroburu nagusiak
Munduko harreman komertzialak hankaz gora jarri ditu Donald Trumpek, eta AEBren eta Txinaren arteko merkataritza lehia oso bizia izan da. Euroguneak uste baino hobeto eutsi dio, baina industriak hartu du kolperik handiena.