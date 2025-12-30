Inflazioa
Inflazioa hamarren bat moteldu da abenduan, % 2,9ra arte, erregaien jaitsieragatik

Behin betiko datuak eta taldekako xehetasunak urtarrilaren 15ean argitaratuko dituzte.

Irudia: EITB MEDIA
EITB

Kontsumorako prezioen indizea (KPI) urte arteko % 2,9an kokatu da abenduan, azaroan baino hamarren bat gutxiago, erregaien prezioen jaitsieragatik batez ere.

Espainiako Estatistikako Institutu Nazionalak (INE) astearte honetan argitaratutako adierazle aurreratuaren arabera, erregaiekin batera aisialdiko eta kulturako prezioen igoera txikiagoak eragina izan du inflazioaren moteltzean; kontrako aldean, elikagaiek eta alkoholik gabeko edariek gora egin dute, prezioak iazko abenduan baino gehiago igo baitira.

Abenduko tasa horrekin, inflazioak % 2,7ko batez bestekoarekin itxi du urtea, Ekonomia Ministerioak nabarmendu duenez, eta gaineratu du batez besteko tasa hori 2024koa baino hamarren bat txikiagoa dela, "familiei erosteko ahalmena berreskuratzen jarraitzeko aukera emanez".

Prezioek urteko % 2,9ko tasarekin hasi zuten urtea, eta otsailean % 3ra igo ziren, eta hurrengo hilabeteetan moteldu ziren, maiatzean % 2ra arte helduta (urteko minimoa). Ondoren, gora egiten hasi ziren, urrian % 3,1era iritsi arte, 2024ko erdialdetik izandako tasarik handiena.

Urteko azken bi hilabeteetan, bilakaera zertxobait moteldu da berriro, % 2,9 horretara iritsi arte.

Azpiko inflazioari dagokionez (elaboratu gabeko elikagairik eta produktu energetikorik gabe), tasa % 2,6an mantendu da.

"2025ean batez besteko azpiko inflazioa % 2,3ra jaitsi da, eta 2024an, berriz, % 2,9ra, Europako Banku Zentralaren (EBZ) helburuaren ildotik", gaineratu du Ekonomia Ministerioak inflazioari buruzko datuen balorazioan.

Hileko bilakaerari dagokionez, kontsumo-prezioak % 0,3 igo dira azaroarekin alderatuta.

Adierazle harmonizatuari dagokionez, abenduan urteko aldakuntza-tasa bi hamarren jaitsi da, % 3ra; azpikoa, % 2,8koa izan da, eta hileko aldakuntza, % 0,3koa.

Behin betiko datuak eta taldekako xehetasunak urtarrilaren 15ean argitaratuko dituzte.

