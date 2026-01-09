Balizko akordio bati azken zertzeladak ematen ari dira EB eta Mercosur, nekazarien protesten artean
Frantziak, Hungariak eta Irlandak publikoki esan dute uko egingo diotela itunari, baina azken orduetan Italiako Atzerri ministro Antonio Tajanik adierazi du begi onez ikusi dutela Europako Batzordeak egindako azken askaintza.
Azken orduko ezustekorik ezean, Europako Batzordeko presidente Ursula von der Leyenek Mercosurreko herrialdeekin merkataritza libreko akordioa sinatzeko eztabaidari ekingo diote berriro gaur. Ituna duela urtebete baino gehiago itxi zuten, baina berori berresteko zain daude, Frantzia, Irlanda, Hungaria eta Italia mesfidati agertu baitira. Azken orduetan, ordea, badirudi Italiak jarrera arindu duela.
Testuinguru horretan, estatu kideek Europar Batasunean dituzten enbaxadoreek aurreikusi dute lehen urrats honetan Kontseiluak eta Europako Parlamentuak abenduan adostutakoa onartzea, "europar nekazarienganako babesa indartzeko, itunak beren jardueran izan ditzakeen ondorio larrien aurrean".
Horrela, lehen erabaki hori aurrera ateratzen bada, enbaxadoreek bilera berean ekingo diote Von der Leyenek 27 herrialdeen izenean akordioa eta merkataritza askeko ituna sinatzeko aginduari. Testu horiek blokearen oniritzia horretarako, hau da, gutxienez 15 herrialderen babesa, EBko biztanleriaren % 65.
Abenduan, Frantziako presidente Emmanuel Macronek eta Italiako agintari Giorgia Melonik uko egin zioten itunari.
Konbentzitzeko azken ahaleginean, Bruselak EBko Nekazaritza ministroak bildu zituen iragan asteazkenean, "sektoreari lagunduko dioten neurri berri batzuk" proposatzeko, 45.000 milioira arteko diru laguntzak barne. Bruselaren eskaintzak, baina, ez ditu nekazarien protestak baretu.
Bileraren ostean, Frantziak, Hungariak eta Irlandak publikoki esan dute akordioari uko egingo diotela, baina azken orduetan Italiako Atzerri ministro Antonio Tajanik adierazi du begi onez ikusi dutela Europako Batzordeak egindako azken askaintza.
Zure interesekoa izan daiteke
A63 errepidea eta bigarren mailako errepideak kolapsatuta daude Baionan nekazarien protestengatik
Pirinio Atlantikoko Prefeturak jakinarazi duenez, 02:00etan 80 nekazari asindikalek, 60 traktore erabilita, A63 autobidea blokeatu dute Baiona iparraldeko lotunearen parean eta goizetik arazo handiak daude inguruetan. Gainera, Prefeturak Biriatuko muga itxi du kamioientzat bi noranzkoetan.
Langile bat hil eta beste bat zauritu da Urruñan, eraikuntza-lanetan ari zirela
Istripua goizeko 09:15ak inguruan izan da, ur-biltegi bat eraikitzeko lanetan.
Mercosur akordioaren kontra, traktoreak kalera atera dituzte nekazariek Iruñean eta Gasteizen
Bihar sinatzekoa den Mercosur akordioaren kontra traktoreak kalera atera dituzte nekazariek. Iruñean eta Gasteizen traktoreak baliatuz egin dute protesta, haien kalterako izango omen den merkatu librearen akordioari aurre egiteko.
EAEko industria-jarduera % 0,8 hazi da urte batetik bestera azaroan, baina % 1,0 jaitsi da hiletik hilera
Eustaten datuen arabera, ekipo-ondasunek gora egin dute urterik urte, nahiz eta Araban hilean behera egin eta jarduerak behera egin.
Greba mugagabea hasi dute Abadiño eta Legutioko Metal Groupen, enplegu-erregulazioko espedientearen aurka
Enpresaren zuzendaritzak Abadiñoko lantegia erabat ixtea eta Legution kaleratze ugari egitea proposatzen duen EEE bat proposatu du. 183 langileetatik 139ri inguru eragingo dio.
Lan Ministerioak gutxieneko soldata % 3,1 igotzea proposatu du, hilean 1.221 euro gordinera arte
Patronalak eta sindikatuek proposamena aztertzeko eta zuzendaritza organoei kontsultatzeko konpromisoa hartu dute, Joaquin Perez Rey Enpleguko Estatu idazkariak asteazken honetan emandako prentsaurrekoan azaldu duenez.
Merkealdian gerta daitezkeen 15 trikimailu ohikoenez ohartarazi du Facua kontsumitzaileen elkarteak
Legez kanpoko praktiken aurrean kontsumitzaileak erreklamazioa egiteko eskubidea du, baita merkealdian ere.
Espainiako Gobernua gizarte-eragileekin bilduko da lanbidearteko gutxieneko soldataren igoera negoziatzeko
2025a amaitu zen zenbateko berarekin abiatua da 2026a ere; hau da, gutxieneko soldata 1.184 euroan dago, hamalau ordainsaritan banatuta.
Tolosako eta Elgoibarko anbulantziak publifikatzea babestu du ELAk, baina gardentasun falta salatu du
Gaurtik aurrera, Osakidetzak bere gain hartu du anbulantzia medikalizatuen zerbitzua bi udalerrietan. ELA sindikatuak prozesua babestu du, baina salatu du hura gauzatzeko modua. Urte honetan zehar Osakidetzak Donostiako anbulantzia medikalizatuen kudeaketa ere publiko egingo du.