Ikertua
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Sidenorren otsailaren 10eko erregistroa baliogabetzeko eskatu dio Jainagak Espainiako Auzitegi Nazionalari

Espainiako Polizia Nazionala Basauriko Sidenorren egoitzara sartu zen Israeli altzairua saltzeagatik egindako ikerketari buruzko informazioa biltzeko.

La Fiscalía se opuso ya en enero al registro en Sidenor por la venta de acero a Israel
Polizia Nazionala miaketan. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sidenorreko presidente Jose Antonio Jainagak apelazio-errekurtsoa aurkeztu du Espainiako Auzitegi Nazionalean, otsailaren 10ean enpresak Basaurin duen instalazioetako erregistroa baliogabetzeko eskatuz.

Otsailaren 10ean, Espainiako Polizia Nazionala Sidenorren Basauriko egoitzara joan zen, Israeli altzairua saltzeagatik egindako ikerketari buruzko informazioa biltzeko.

Francisco de Jorge Auzitegi Nazionaleko epaileak urrian erabaki zuen Jainaga ikertzea, kontrabandoko eta gizateriaren aurkako delitu baten konplizitateagatik egindako ustezko delituengatik, baimenik gabe Israel Military Industries (IMSI) konpainiari altzairuzko partidak saltzeagatik.

Fiskaltzak miaketari buruz aurkeztutako idazki batean adierazi zuen Sidenorreko presidentearen eta euskal enpresako beste bi zuzendariren aurka irekitako auziak aurrera jarraitu beharko lukeela soilik kontrabando-deliturik egin ote den zehazteko.

Gainera, eginbide hori egitearen aurka agertu zen, Konstituzioaren 18.2 artikuluan aurreikusitako "bizilekuaren bortxaezintasunerako oinarrizko eskubidearekiko haztapen-judizioan desegokitzat eta neurriz kanpokotzat" jo zuelako.

Azaroaren 12an, Jainagak eta enpresako beste bi zuzendarik ikertu gisa deklaratu zuten Auzitegi Nazionaleko 1 zenbakiko Instrukzio Epaitegi Zentralean. Jainagak bere deklarazioan adierazi zuenez, Sidenorrek ez zuen "inolako irregulartasunik egin Israeli egindako altzairuaren salmentan"; izan ere, Sidenorrek egin eta Israelera esportatutako altzairua ez zegoen "administrazioaren kontrol berezia behar zuten produktuen artean".

Basauri Bizkaia Ekonomia

Zure interesekoa izan daiteke

Rueda de prensa de Maderas de Llodio
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Maderas de Llodioko langileek  "justifikaziorik gabe" kaleratutako lankideak lehenbailehen berriz har ditzala eskatu diote Garnicari

150 egun baino gehiago greba mugagabean daramatzaten langileek agerraldia egin dute ostegun honetan, enpresak alegatutako antolakuntza eta ekoizpen arrazoiak ezin frogatuta, 35 langileren kaleratzea legez kanpokotzat jotzen duen EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaia baloratzeko. Lan Ikuskaritzarekin eta erakundeekin biltzea eskatuko dutela iragarri dute beharginek, "enpleguaren suntsiketa" gelditzeko beharrezkoak diren mekanismoei buruz hitz egiteko.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X