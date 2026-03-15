Medikuek bigarren greba astea hasiko dute bihar, estatutu propioa eskatzeko

Horien ordezkarien arabera, otsailean lanuzteak izan zirenetik "ez da harreman formalik izan" greba batzordearen eta Espainiako Osasun Ministerioaren artean.

Manifestazioa Donostian. Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Astelehen honetatik aurrera, Espainiako Estatuko mediku eta fakultatiboek astebeteko greba egingo dute, bigarrena Osasun Ministerioaren eta hainbat sindikaturen artean adostutako estatutu markoaren aurka agertzeko eta kolektiboaren berezitasunak aintzat hartuko dituen testu propioa eskatzeko.

Grebak ostiralera arte iraungo du, Medikuen Sindikatuen Espainiako Konfederazioak (CESM), Andaluziako Medikuen Sindikatuak (SMA), Metges de Catalunyak (MC), Madrilgo Medikuen eta Goi Mailako Tituludunen Elkarteak (AMYTS), Euskadiko Medikuen Sindikatuak (SME) eta Galiziako Mediku Independenteen Sindikatuak (O'MEGA) osatutako greba batzordeak iragarri duenez.

Otsailean lanuztea egin zutenetik, "ez da harreman formalik izan" greba batzordearen eta Osasun Ministerioaren artean, batzordeak berak adierazi duenez. Osasun Ministerioaren aldetik, Monica Garcia ministroa behin baino gehiagotan zuzendu zaie sindikatuei hedabideei egindako adierazpenen bidez, eta martxoaren 4an Mediku Lanbidearen Foroarekin egindako "akordio" baten bidez gatazka "bideratzen" saiatu dira.

Greba Batzordeak iragarria zuen grebari eutsiko ziotela, Ministerioa beraiekin bildu ezean. Monica Garciaren hitzetan, Mediku Lanbidearen Foroarekin lortutako akordioak erakunde horien "ezagutza eta parte-hartzea" du, eta "elkarrizketari eusteko, greba saihesteko eta gatazka deseskalatzeko aukera ematen du", medikuen ezinegona eragiten duten eskaera nagusietan sakontzen duelako.

Hala ere, greba batzordeak bere erantzunean esan duenez, "ez dago akordiorik, proposamen bat besterik ez da", eta, nolanahi ere, onartu izan balitz ere, "ez luke balio juridikorik izango", Mediku Lanbidearen Foroak ez baitu eskumenik lan-negoziazioaren arloan, eta akordioa batzordearekin bakarrik egin daitekeelako.

Horrela, medikuen sindikatuek mobilizazioei ekingo diete berriro, mediku eta fakultatibo profesionalen "prestakuntza, jarduera eta erantzukizun baldintza bereziak" aitortzen dituen testu propio bat eskatzeko. Osasun Ministerioak errefusatu egin du aukera hori, "kohesioa hautsi eta desberdintasunak sortuko lituzkeelako" Osasun Sistema Nazionalean.

Urtarrilaren 26an, Osasun Ministerioak eta SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT eta CSIF sindikatuek iragarri zuten akordio bat lortu zutela estatutu markoaren lege-aurreproiektuaren testua onartzeko. Orain, Ministroen Kontseilutik igaro, eta Parlamentuan bideratu beharko dute.

Osasun Ministerioak akordioa iragarri du Mediku Lanbidearen Foroarekin, baina CESMek adierazi du grebak bere horretan jarraitzen duela
Lan gatazkak Osasuna Ekonomia

