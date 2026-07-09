Auzitegi Nazionalak epaiketa ireki die BBVAri, Gonzalezi eta beste 14 pertsonari, Villarejo auziarekin lotuta
Ahozko epaiketa irekitzeko autoan, magistratuak Fiskaltzaren eta akusazio partikularren akusazio-idazkiak jaso ditu, eta BBVA epaitzea erabaki du, funtzionario-eroskeria delituengatik eta sekretuak aurkitu eta ezagutarazteko 52 deliturengatik.
Antonio Piña Auzitegi Nazionaleko epaileak ahozko epaiketa ireki die BBVAri, Francisco Gonzalez bankuko presidente ohiari eta beste 14 pertsonari, tartean banketxeko zuzendari ohiak eta poliziaburuak, 2004 eta 2016 urteen artean Jose Manuel Villarejo polizia-komisarioari ustez legez kanpoko enkarguak egitea egotzita.
Ahozko epaiketa irekitzeko autoan, magistratuak Fiskaltzaren eta akusazio partikularren akusazio-idazkiak jaso ditu, eta BBVA epaitzea erabaki du funtzionario-eroskeria delituengatik eta sekretuak aurkitu eta ezagutarazteko 52 deliturengatik.
Francisco Gonzalezen kasuan, instruktoreak epaiketara bidali du funtzionario-eroskeria aktibo eta pasiboko delituengatik, sekretuak aurkitu eta ezagutarazteko 42 deliturengatik, talde kriminalagatik, administrazio desleialagatik eta dokumentuak faltsutzeagatik.
Ebazpenean, magistratuak 1,73 milioi euroko zenbatekoa finkatzen du erantzukizun zibilak ziurtatzeko, eta ohartarazten dio bere ondasunak baliatuko direla fidantza hori 3 eguneko epean gordailutzen ez badute, eta zigor-arloko sala jotzen du egitate horiek epaitzeaz arduratzen den organotzat.
Horrela, aulkian eseriko dira, erakundearen antzinako kupulaz gain, Segurtasuneko arduradun ohia, Julio Corrochano polizia-komisarioa izandakoa, eta Villarejori lotutako beste polizia-agintari batzuk.
Angel Cano bankuko kontseilari delegatu ohia, Eduardo Arbizu bankuko zerbitzu juridikoen zuzendari ohia, Joaquin Gortari erakundeko presidentzia kabineteko zuzendari ohia eta Antonio Bejar bankuko Arrisku zuzendari ohia ere akusatuen artean daude.
Epaileak idatzian adierazi duenez, Ustelkeriaren aurkako Fiskaltzaren irizpidearen arabera, BBVAko presidente ohiari 173 urteko kartzela-zigorra dagokie, komisario ohiarekin lotutako Cenyt enpresaren kontratazioan funtzionario-eroskeria aktiboa eta sekretuak ezagutaraztea egotzita.
Villarejorentzat 216 urteko kartzela-zigorra eskatu du epaileak, eta beste 243 urtekoa, zigorrik handiena, Julio Corrochano bankuko segurtasun-buru izandakoarentzat.
Ustelkeriaren aurkako fiskaltzak azaldu bezala, BBVAren eta Cenyten artean azaldutako kontratazioak eta enkargu horien pean emandako zerbitzuengatik egindako ordainketak posible izan ziren, "erakundeko presidenteak eta goi-zuzendaritzako kideek zuzenean baimendu zituztelako".
Bankuak ez zuen presidentziako kideek legez kanpoko balizko portaerak egitea aurreikusten zuen prebentzio-programarik.
Nahiz eta kontratazio eta ordainketa haiek "zerbitzuen formalizazioari zein fakturen tramitazioari eta ordainketari buruzko prozedura-arau guztiak urratzen zituzten", tramitazioan parte hartu zuten langileek onartu egin zituzten, idazkian gaineratzen denez.
Horren arrazoia izan zen "uste sendoa zutela presidentetzak edo goi-zuzendariek emandako jarraibideak bete behar zituztela, agindu horiek aplikagarria den barne-araudiarekin bat etorri ala ez".
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