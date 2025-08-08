Kantabria
Algen inbasioa Nojako Trengandin hondartzan

18:00 - 20:00
Nojako Trengandin hondartza. Irudia: EITB
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Kaltegarria ez den Asiako alga bat da, eta itsasoaren tenperatura altuagatik Kantauri itsasoan areagotzen ari da. Bizilagunen eta turisten arteko disgustua agerikoa da, eta batzuek uretara ez sartzea ere erabaki dute.

Kantabria Uda Oporrak Gizartea Klima Aldaketa Larrialdi Klimatikoa

