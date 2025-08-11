ERLIJIOA
Espainiako Gobernuak inpugnatu egin du Jumillako kiroldegietan musulmanei otoitz egitea galarazteko akordioa

Espainiako Gobernuaren ustez, "modu arbitrarioan murriztu da" aspalditik egiten zen ospakizun bat, eta horrek urratu egiten ditu Administrazioaren erlijio-askatasunaren, berdintasunaren eta neutraltasun konfesionalaren printzipio konstituzionalak.

JUMILLA, (MURCIA), 07/08/2025.- Dos hombres de origen marroquí este jueves en el barrio de Nuestra Señora de Fátima de Jumilla. La decisión del Ayuntamiento de Jumilla, un pueblo del sureste español gobernado por la derecha y donde residen miles de inmigrantes, de prohibir actos religiosos en espacios municipales donde se celebraban ceremonias islámicas como el fin del Ramadán, ha desatado indignación e incertidumbre entre la comunidad musulmana semanas después de los incidentes racistas registrados en una localidad próxima. . EFE/Marcial Guillén
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Gobernuak errekerimendua aurkeztu du Jumillako Udalaren (Murtzia) erabakiaren kontra, kirol-instalazioen erabilerari buruzko akordioa bertan behera utz dezan. Izan ere, akordio horrek galarazi egiten du instalazio horiek herriko komunitate musulmanaren ekintzetarako erabiltzea, erlijio-askatasunaren aurka egiten duela uste baitu.

Espainiako Gobernuko iturriek azaldu dutenez, Gobernuaren ordezkariak aurkeztutako errekerimenduaren arabera, araudiak kiroldegia jarduera soziokulturaletarako erabiltzea ahalbidetzen du, eta, beraz, "emandako arrazoi objektiboek ez dute oinarririk".

Espainiako Gobernuaren ustez, "modu arbitrarioan murriztu da" aspalditik egiten zen ospakizun bat, eta horrek urratu egiten ditu Administrazioaren erlijio-askatasunaren, berdintasunaren eta neutraltasun konfesionalaren printzipio konstituzionalak.

Gainera, herritar guztiei neurri berean dagokie udal jabegoko baliabideak erabiletzea, eta arau hori ere urratzen omen du erabakiak. Hortaz, Gobernuak uste du agintea interes orokorraren kontra egin duela, helburu ideologikoetarako udal-eskumena erabili duelako, idazkian adierazten den bezala.

"Zalantzarik gabe, akordioaren bidez boterea desbideratuko da, eta udal-ahala erabiliko da musulmanen erlijio-ospakizunak modu desegokian eragozteko, nahiz eta itxuraz udalaren kirol-instalazioen erabilera erregulatzen duen; hala ere, itxura formal horren azpian, argi eta garbi ezkutatzen da erlijio-askatasunerako oinarrizko eskubidearen urraketa", jaso du errekerimenduak.

Felix Bolaños Presidentzia, Justizia eta Gorteekiko Harremanetarako ministroak defendatu egin du Gobernuak hartutako neurria: "PP eta Voxen muturreko erabakien aurrean, Konstituzioa, eskubideak eta erlijio askatasuna defendatuko ditugu. Ultren neurriak geldiaraziko ditugu, Gaztela eta Leonen abortuari eta Murtzian zentsurari galgak jarrita egin genuen bezala", esan du Bolañosek.

Gobernuaren ustez, udal-korporazioak ez du kirol-instalazioen erabilera kirol-eremuko jardueretara mugatu nahi; aitzitik, orain arte bertan egiten ziren erlijio-jaiak kanpoan utzi nahi ditu.

Gobernuak argudiatzen du Udalarenak ez diren erlijio-ekitaldiak "ordena publikoaren nahasmendua eta erabilera-gatazka egiaztatu gabe" baztertzea justifikaziorik gabeko murrizketa dela kultuaren erabilera kolektiboan, eta adierazten du oinarrizko eskubideen murrizketak behar bezala arrazoituta egon behar duela, irizpide objektiboetan oinarrituta eta proportzionaltasun-kontrolaren mende, Konstituzio Auzitegiak ezartzen duen bezala.

María Dolores Guevara Murtziako Eskualdeko Gobernuaren ordezkariak sinatutako idazkiaren arabera, "Jumillako Udalaren erabakiaren benetako motibazioa ez dator bat irizpide teknikoekin, ezta antolamendukoekin ere; ondasun publikoen erabilerak kudeatzeko legezko irizpideetatik aldentzen da, eta, gainera, erlijio-bazterketaren helburu ideologiko bati erantzuten dio, sustatzaileek berariaz aitortzen dutena".

Jumillako Udalaren osoko bilkurak 2025eko uztailaren 28an hartutako erabakiaren arrazoiek Administrazioaren neutraltasun erlijiosoaren printzipioa urratzen dute Espainiako Gobernuaren arabera, eta Administrazioak espazio publikoen bidezko erabilera bermatu behar du, erlijio-aitorpenaren arabera eskubideen erabilera erraztu edo oztopatu gabe.

Horregatik guztiagatik, tokiko korporazioari eskatzen dio atzera bota dezala  udal kirol instalazioen erabilera eta funtzionamenduaren araudiaren aldaketa jasotzen zuen erabakia, zeinak baztertu egiten baititu korporazioarekin zerikusirik ez duten ekitaldi erlijiosoak, ordenamendu juridikoaren aurkakoa delako.

