Sutea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zarrakazteluko sutea inguratzeko lanean jarraitzen dute suhiltzaileek

Incendio Carcastillo Sutea Zarragaztelu eitb
18:00 - 20:00
Sutea Zarrakaztelun. Argazkia: EITB.

Azken eguneratzea

Larunbat gauean Nafarroako Zarrakaztelu herriko baso-paraje batean piztutako sutea ez dago oraindik inguraturik. Suhiltzaileek lurretik eta airetik lanean jarraitzen dute gauean aireko baliabideak alde egin aurretik.

Suteak Nafarroa Suhiltzaileak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu