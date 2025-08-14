MIGRATZAILEEN ERRESKATEA
Aita Marik misio berri bati ekin dio, Europako migrazio politikaren gogortzearekin batera

Itsas Salbamendu Humanitarioa gobernuz kanpoko erakundeak salatu duenez, legedi berri horrek legez kanpoko itzulketak legitimatzen ditu eta Mediterraneo erdialdeko erreskate-lanak oztopatzen ditu.

Aita Mari ontzia. Argazkia: Aita Mari

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Aita Mari ontzi humanitarioak 16. misioari ekin dio, Castelloko portutik abiatuta, Mediterraneo erdialdera bidean, munduko migrazio-ibilbide arriskutsuenetako batera. 

Misio humanitario berri hori tentsio bereziko une batekin bat dator: Migrazioari eta Asiloari buruzko Europako Itun Berria indarrean sartzearekin. Erreskateen eta giza eskubideen aldeko erakundeak atzerapausotzat jo du legeria hori.

Itsas Salbamendu Humanitarioa Aita Mari ontziaren ardura duen erakundeak salatu duenez, Europako legedi berriak "irtenbide duinak eskaini beharrean, espres itzulketak, atxiloketa sistematikoa eta migrazio-kontrolaren kanporatzea instituzionalizatzen ditu giza eskubideak sistematikoki urratzen dituzten herrialdeetara".

Erakunde horren arabera, politika horiek lehendik zeuden praktikak sendotzeaz gain, nazioarteko zuzenbidea ere urratzen dute argi eta garbi. Bereziki, Libiako patruilariek, horietako asko Europar Batasunak entrenatu eta finantzatutakoak, itsasoan atzemandako pertsonak, Libiara itzuli behar izaten dira nahitaez, eta, kasu askotan, basamortuan abandonatuak izaten dira, urik eta bizirik irauteko baliabiderik gabe.

Itsas Salbamendu Humanitarioa

Itzulketa horiek legez kanpokoak dira, baina, horrez gain, muturreko indarkeria instituzionalizatua dakarte

Aita Mariren misioa gero eta testuinguru okerragoan garatzen ari da. Migrazio-itun berriaz gain, Itsas Salbamendu Humanitarioak gogorarazi du indarrean daudela Italiakoa bezalako neurri murriztaileak, zeinak zorrotz murrizten baitu itsasontzi humanitarioen jarduteko gaitasuna. Hala eta guztiz ere, erakundeak bere konpromisoa berretsi du:

ITSAS SALBAMENDU HUMANITARIOA

Bizitzak arriskuan dauden bitartean, halako jardueretan jarraituko dugu. Bizitza bakoitzak garrantzia duelako

