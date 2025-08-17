Eguzkik Fiskaltzaren aurrean salatu du Monpasen tona bat boga "legez kanpo" baztertu izana
Eguzki elkarte ekologistak salaketa jarri du Gipuzkoako Fiskaltzaren aurrean, Donostiako Mompas lurmuturraren aurrean tona bat boga inguru itsasora zuzenean botatzeagatik, ustez legez kanpo.
Igande honetan Gipuzkoako Fiskaltzako Ingurumen Sailean aurkeztu eta ordu batzuetara taldeak zabaldu duen salaketaren arabera, gertakaria abuztuaren 14an, ostegunean, gertatu zen, eta horren inguruko argazkiak ere aurkeztu ditu.
Bere eskarian, uste du harrapaketen itzulketa hori "arrantza-baliabideak lehorreratzeari eta kontserbatzeari buruzko Estatuko eta Europako araudia bete gabe" egin zela, bai eta jabari publikoko eta itsas-lehorreko uretan ere, eta horrek berariaz urratzen dituela 1380/2013 EBren Erregelamenduaren, Estatuko Itsas Arrantzari buruzko Legearen eta Euskadiko itsas arrantzari buruzko araudi autonomikoaren xedapenak.
Argudiatzen du Ulia mendiaren magalean, Monpaseko puntaren aurrean, boga (Boops Boops) modu masiboan deskartatzeak ez duela betetzen 2019tik aurrera aipatutako "lehorreratze arautuaren" Europako erregelamenduan ezarritako betebeharra.
Eguzkik salaketan adierazi du ez litzatekeela aplikagarria izango Zigor Kodean hainbat zigorrekin tipifikatutako "salbuespenik" edo "malgutasunik ", eta, beraz, uste du boga-isuria "baliabide naturalen eta ingurumenaren aurkako delitua" dela, bai eta faunaren aurkakoa ere, ekosistemari eta itsas oreka naturalari eragiteagatik. Elkarte ekologistak Fiskaltzari eskatu dio gertakariak iker ditzala erantzulea identifikatzeko, eta eskatu dio ikerketak Gipuzkoako Guardia Zibilaren Itsas Zerbitzuari edo gorputz horretako UCOMAri enkargatzeko.
