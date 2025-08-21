SUTEAK ESPAINIAN
Carlos Uriagereka, Bizkaiko basozaina: “Suteen mehatxupean zegoen herri bat salbatzeko aukera izan dugu”

18:00 - 20:00
Irudia: EITB
EITB

Bizkaitar profesional ugari izan dira Leongo Casasuertes herrian, astelehenetik Gaztela eta Leonen penintsulako ipar-mendebaldea kiskaltzen duten suteak itzaltzen laguntzen. Carlos Uriagereka, Bizkaiko Aldundiko Baso Zerbitzuaren buruak adierazi du gogorra izan dela, baina pozik itzuli direla Euskal Herrira, lortu dutelako suebakiak eginez sutea kontrolatu eta bizilagunak etxera itzultzea. 

Suteak Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gizartea

