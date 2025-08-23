ASTE NAGUSIA 2025

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Herbehereetako Caffero pirotekniak irabazi du Bilbao Hiria Su Artifizialen Nazioarteko XXXIII. Lehiaketa

Lehiaketa honek Publikoaren Saria ere ematen du, baina irailean emango dute ezagutzera.

Piroteknia sarituak Aste Nagusiko lehen larunbatean eskaini zuen bere ikuskizuna. Argazkia: Bilboko Udala
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Epaimahaiaren esanetan, Caffero pirotekniak irabazi du Bilbao Hiria Su Artifizialen Nazioarteko XXXIII. Lehiaketa.

Herbehereetako piroteknia etxe horrek Aste Nagusiko lehen gauean eskaini zuen ikuskizuna, abuztuaren 16an, iragan larunbatean. Bilboko Udalak ohar baten bidez jakinarazi duenez, ikuskin "liluragarria" eskainita gailendu zaie Brasil, Alemania, Kanada, Galizia, Frantzia eta Italiatik iritsitako gainerako sei parte-hartzaileei.

Hiriko kultura-, gizarte-, merkataritza- eta jai-arloko profesionalek osatutako epaimahaiak hainbat arlo baloratu ditu, hala nola aire-espazioaren okupazioa, efektuen originaltasuna, ikuskizunaren erritmoa eta jarraitutasuna, barietate kromatikoa eta argitasuna, formen diseinua, ingurunearekiko integrazioa eta publikoaren harrera.

Saria igandean emango dute, abuztuaren 24an, 12:00etan, La Bilbainan, Juan Mari Aburto Bilboko alkatea, Itziar Urtasun Berdintasun eta Jaietako zinegotzia eta lehiaketako epaimahaiaren ordezkariak buru direla.

Epaimahaiak emandako sariaren gain, lehiaketak Publikoaren Saria ere badu,  baina irailean emango dute jakitera. 'Bilbao Aste Nagusia 2025' aplikazioaren bidez zein El Correo egunkarian abuztuaren 16tik 23ra argitaratutako kupoien bidez bozkatu ahal izan dute herritarrek.

Aurten ere, su artifizialak Aste Nagusiko ikuskizun handienetako bat direla baieztatu da, Udalaren esanetan, gauero "milaka pertsona" bildu baitira Bilboko zeruan "argi, kolore eta emozio ikuskizun honetaz gozatzeko".

Bilbo Bizkaia Euskal Autonomia Erkidegoa Bilboko Aste Nagusia 2025 Bilboko Udala Jaiak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu