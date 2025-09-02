IZENBURU NAGUSIAK
Albiste izango dira: Illa-Puigdemont bilera, buru-osasunari buruzko MOEren txostena eta ETBren denboraldi berria

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
MANRESA (BARCELONA), 12/07/2025.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, pronuncia la conferencia "Cataluña lidera. Un modelo económico de prosperidad compartida", este sábado en Manresa. EFE/ Siu Wu
Salvador Illa, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Illa-Puigdemont bileraSalvador Illa Generalitateko presidentea Carles Puigdemont presidente ohiarekin bilduko da arratsaldean, Kataluniako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzaren egoitzan. Generalitateko Gobernuak ohar bidez eman du bileraren berri; 16:30ean izango da. Bilera Illa presidente izendatu ondoren egiten duten lehena izango da, eta ateak itxita egingo da.

- Buru-osasunari buruzko txostena: Munduko Osasun Erakundeak (MOE) buru-osasunari buruzko munduko atlas eguneratua aurkeztuko du gaur, 10:00etatik aurrera. 

ETBren denboraldi berria: Euskal Irrati Telebistak udazkeneko programazioa aurkeztuko du gaur, FesTVal jaialdiaren barruan. Unai Iparragirre ETBko zuzendariak aurkeztuko du ekitaldia, 11:00etatik aurrera, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian. 

Katalunia Kataluniako erreferenduma Psoe Junts per Catalunya Gizartea

