Albiste izango dira: Illa-Puigdemont bilera, buru-osasunari buruzko MOEren txostena eta ETBren denboraldi berria
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 2an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Illa-Puigdemont bilera: Salvador Illa Generalitateko presidentea Carles Puigdemont presidente ohiarekin bilduko da arratsaldean, Kataluniako Gobernuak Bruselan duen Ordezkaritzaren egoitzan. Generalitateko Gobernuak ohar bidez eman du bileraren berri; 16:30ean izango da. Bilera Illa presidente izendatu ondoren egiten duten lehena izango da, eta ateak itxita egingo da.
- Buru-osasunari buruzko txostena: Munduko Osasun Erakundeak (MOE) buru-osasunari buruzko munduko atlas eguneratua aurkeztuko du gaur, 10:00etatik aurrera.
- ETBren denboraldi berria: Euskal Irrati Telebistak udazkeneko programazioa aurkeztuko du gaur, FesTVal jaialdiaren barruan. Unai Iparragirre ETBko zuzendariak aurkeztuko du ekitaldia, 11:00etatik aurrera, Gasteizko Europa Biltzar Jauregian.
Albiste gehiago gizartea
Yala Nafarroak eta BDZk bat egin dute Israel Premier Tech taldearen aurkako protesta baketsuekin
Yala Nafarroa Palestinarekin eta BDZ Nafarroa plataformek protesta ekintza baketsu eta ez-bortitzak egin dituzte Vueltaren gaurko etapan, Israel Premier Tech taldearen parte-hartzea salatzeko.
HABEk hizkuntza-eskakizun asimetrikoak eta partzialak egiaztutako ditu
Euskal Sektore Publikoan Euskararen Erabilera Normalizatzeko Dekretua moldatuko du Eusko Jaurlaritzak, eta horren ondorioz, hizkuntza eredu berrien beharretara egokituko dira HABEren egiaztatze prozesuak.
Bi pertsona zauritu dira N-121-A errepidean, auto-istripuz, Beran
48 urteko gizonezko bat ibilgailuan harrapatuta geratu da, suhiltzaileek atera eta Donostiako Ospitalera eraman dute, politraumatismoak dituela. Beste zauritua 37 urteko gizona da, eta politraumatismoak ditu ere. Irungo ospitalera eraman dute.
Mila milioi pertsonak baino gehiagok buruko osasun arazoak dituzte munduan, Munduko Osasun Erakundearen arabera
Munduko biztanleriaren % 14. Gehienak, gainera, diru-sarrera txikiko eta ertaineko herrialdeetan bizi dira. Pandemiak genero-arrakala handitu zuen, emakumeen buruko osasun arazoak % 30 igo baitziren. Horiek dira Munduko Osasun Erakundearen 'World mental health today' txostenaren ondorioetako batzuk.
Bi gazte hil dira, eta bi zauritu, auto-istripuz, Okondon
Autoaren gidaria tokian bertan hil da, eta beste gaztea, ospitalean.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da berriro ere
Eguraldi txarrak Bartzelonako portura itzularazi zituen, baina astelehen iluntzean ekin diote berriz ere Gazarako bideari, bidaiarako eguraldi ona izango dute eta.
Gorpu bat aurkitu dute Barakaldoko itsasadarrean
Barakaldoko Udaleko iturriek adin nagusiko emakume baten gorpua dela baieztatu dute. Arratsaldeko 16:50ak aldera aurkitu dute, eta, uretatik atera ondoren, Bilboko Auzitegiko Medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute, autopsia egiteko.
Hasi da ikasturtea Euskal Herrian, Adimen Artifizialari buruzko ikastaroak berrikuntza dituela
50.000 ikasle inguru eskoletara itzuli dira. Hezkuntza Ministerioak ikasleen buru-osasuna gertuagotik zaindu nahi duela jakinarazi du, eta horretan arituko diren ordezkariak izendatuko ditu lurralde guztietan.
Larunbatera arte Estatuko telebisten topaleku bihurtuko da Gasteiz
Gaur hasiko da FesTVal jaialdiaren 17. edizioa. Telebista kateen berrikuntzak eta telebista izar eta jarraitzaile oldea espero da bertan.