BERDINTASUNA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hogei urte dira Hego Euskal Herrian sexu berekoen arteko lehen ezkontza ospatu zenetik

Gasteizko udaletxean egin zen, 2005eko irailaren 3an. Beatriz Artolazabal alkateordeak ekarri du gogora egun hura, sare sozialetan. Izan ere, berak zuzendu zuen ezkontza, zinegotzi zebilen eta.

Bi gizon ezkondu berrita. Artxiboko irudia

Bi gizonen arteko ezkontza. Artxiboko irudia

author image

EITB

Azken eguneratzea

Hego Euskal Herrian, 2005eko irailaren 3an ospatu zen sexu berekoen arteko lehen ezkontza, Gasteizko Udaletxean, hainbat hamarkada borrokan aritu ondotik. Tito eta Guillermo izan ziren aurrenekoak ezkontzen, Espainiako Gobernuak ekainean Kode Zibila aldatu eta gero. Hilabete geroago, Idoia eta Begoña ezkondu ziren Errenterian, lehenengo bi emakumeak.

20 urte igaro dira ordutik, eta gisa horretako 2.000 bat ezkontza egin dira Hego Euskal Herrian dagoeneko, sexu berekoen arteko ezkontzak baimentzen zituen legea onartu zutenetik

Beatriz Artolazabal Gasteizko egungo alkateordeak egin zuen legezko ezkontza hura, eta bere sare sozialetan gogora ekarri du "egun historiko" hori, "berdintasunerako eta askatasunerako bideak" ireki zituen eta.

"Bi hamarkada geroago, aurrera egin dugu, baina erabateko berdintasuna oraindik ez da errealitatea. Oraindik badaude oztopoak gainditzeko", esan du. 

18:00 - 20:00
Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu