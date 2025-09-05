Legionella
Nafarroako Osasun Publikoak neurriak hartu ditu Erriberriko hegoaldean legionella agerraldi bat eteteko

Mairagako Mankomunitateko bizilagunei eskatu die etxean hainbat neurri hartzeko.

Agentziak | EITB

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak (NOPLOI) azken egunotan Erriberriko Udal Kiroldegitik hegoalderako eremuan detektatu den legionella agerraldia kontrolatzeko neurri egokiak hartzeko agindu du. Lau laguni diagnostikatu diote gaitza.

NOPLOI hasiera-hasieratik ari da lanean Mairagako Mankomunitatearekin, eta agerraldia kontrolatzeko beharrezko neurriak hartzen ari dira, Nafarroako Gobernuak ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Hala, NOLPOIren Ingurumen Osasuneko Atalak, irailaren 2an, laginak jaso zituen kaltetutako pertsonen etxebizitzetan. Hilaren 3an, PCR bidezko lehen analisi batean, lagin horiek legionellan positibo eman zuten, eta kultibo bidezko emaitzen zain daude orain. 

Kontuan hartuta legionelosi-kasuak elkarren hurbileko eremuetan bizi diren pertsonen artean gertatu direla, eta ospitaleratze-datak ere gertukoak izanik, NOPLOIk gaixoei egin zitzaizkien inkesta epidemiologikoak berrikusi zituen, elkarrekin loturarik zuten zehazteko.

Laginak positiboak zirela egiaztatu ostean, NOPLOIk Mairagako Mankomunitateari eskatu zion kloroa eremu horretako hornidura-sarean 0,5 ppm-tik 1 ppm-ra bitartean mantentzeko eta zenbait ekintza egiteko.

Hala, gaur goizeko azken bileran, beharrezkotzat jo dute eremu horretan bizi diren herritarrek etxean hainbat neurri hartzea.

Etxeko txorrota eta dutxa guztietako ura isurtzen uzteko aholkatu diete, txorrotak txandaka ireki eta 5 minutuz ura isurtzen utzita. Nahasgailua duten txorrotetan, 5 minutuz utzi behar zaio ur hotzari joaten, eta, ondoren, beste 5 minutuz, ur beroari.

Halaber, dutxetako txorroten eta alkatxofen difusore edo iragazkiak kentzeko eskatu dute. Kare-inkrustazioak produktu egokiekin (ozpina edo karearen kontrako produktuak) kendu, eta, ondoren, desinfektatzeko, lixiba komertzialaren 10 tanta litro bat uretan sartuta 30 minutuz, eta garbitu ostean berriro jartzeko.

Ur beroa ekoizteko sistema bi egun baino gehiagotan itzalita izan duten etxebizitzetan, erabili aurretik, gehienezko tenperaturan jarri beharko da, eta txorrotetako ura 5 minutuz isurtzen utzi, ondoren, erabili aurretik, ohiko tenperaturan jartzeko.

Mairagako Mankomunitatea arduratuko da informazioa inguruko bizilagunei helarazten, bitarteko digitalen bidez nahiz postontzietan sartuta.

