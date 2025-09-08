URTEURRENA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Erraldoien dantza ikusgarriek Iruñeko katedrala hartu dute, burguen batasuna lortu zuen ituna ospatzeko

18:00 - 20:00
Iruñea, gaur.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaur 602 urte izenpetu zuen Karlos III.a Erregeak. San Zernin, Nabarreria eta San Nikolas izeneko burguak batzeko ituna, Iruñea hiria sortuz. Ospakizun ugari antolatu dituzte, tartean, gaur egin den erraldoien ikuskizuna katedralean.

Iruñea Nafarroa Nafarroako Gobernua Iruñeko Udala Gizartea

Albiste gehiago gizartea

Gehiago kargatu