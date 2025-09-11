EHU
Joxerramon Bengoetxea: "Protesta egiteko forma batzuk guztiz lekuz kanpo daude"

Joxerramon Bengoetxea
Joxerramon Bengoetxea.

Azken eguneratzea

2025-2026 ikasturtearen inaugurazio ekitaldian izandako istiluei buruz galdetuta, Joxerramon Bengoetxea EHUko errektoreak adierazi du ekitaldian parte hartu zuten batzuek jasotako irainak "deitoragarriak" direla. "Gure unibertsitateak Gazarekiko prestatu zuen elkartasun mezuari zapuztu zuten", gaineratu du Bengoetxeak.

Presentación del Open Basque Country Sestao
Israelgo zazpi xake jokalarietatik hiruk baja eman dute ostiral honetan hasiko den Sestaoko txapelketan

Sestaoko Xake Klubak, Israelek Gazan "giza eskubideen urraketa sistematikoa" gaitzesteko, joan den astean Israelgo xakelariak gonbidatu zituen txapelketan ez parte hartzera eta, hala eginez gero, FIDEren (Nazioarteko Xake Federazioa) banderapean jokatzera, izan ere, 'open' kategoria denez, antolatzaileek ezin diete lizentzia duten jokalariei parte hartzea galarazi.

