EHUk 247 milioi euroko egitasmoei uko egin die Israelen parte hartzea dutelako
Joxerramon Bengoetxea errektorearen hitzetan, “herri palestinarraren genozidioaren auzia lehentasuna da” EHUrentzat. Gogorarazi du 2024ko apiriletik ez dutela harremanik Palestinan egindako krimenak gaitzesten ez dituzten unibertsitate eta erakundeekin.
Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) uko egin die Israelen parte-hartzea duten ikerketa-proiektuei. Joxerramon Bengoetxea errektoreak adierazi duenez, biomedikuntzako eta zientzia konputazionaleko egitasmoak dira gehienak eta 247 milioi euroko finantzaketa dute.
Azken hilabeteetan hartu du EHUk proiektu horiei uko egiteko erabakia. Kasu batzuetan “unibertsitateko ikerketa taldeen erabakia” izan da eta, beste batzuetan, “errektoretza taldearen erabakia".
Bengoetxea errektorea prentsaurrekoan agertu da Bilbon Estitxu Garai Bizkaiko Campuseko eta Komunikazioko errektoreordearekin eta Asier Blas Ikasleen eta Konpromiso Sozialaren errektoreordearekin batera.
Argi utzi nahi izan du 2023ko azaroaz geroztik Euskal Herriko Unibertsitatean ez dela Israelek parte hartzen duen ikerketa-proiekturik sinatu edo berritu. "Palestinako herriaren genozidioaren auzia lehentasuna da gure unibertsitatearentzat", esan du . Horrez gainera, gogorarazi du 2024ko apirilean adostu zutela "Palestinan gizateriaren aurka egiten ari diren krimenak berariaz gaitzesten ez dituzten Israelgo unibertsitate eta erakundeekin harremanak ez izatea eta haustea".
Europako funtsak
Are gehiago, EHUko errektoreak Europako Batzordeari eta Espainiako Gobernuari eskatu die Israelgo unibertsitateak ikerketa, akademiko eta kulturaleko lankidetzara bideratutako funtsetatik kanpo uzteko.
Izan ere, Israelgo ikerketa-taldeek Horizon Europe eta antzerako ekimenetatik funtsak jasotzen dituzte, "Europako ikertzaileen baldintza berberetan, Europaren eta Israelgo Gobernuaren arteko elkartze-akordioa aprobetxatuz".
Bengoetxeak iragarri duenez, EHUko Gobernu Kontseiluak hurrengo bileran aztertuko du enpresekin sinatutako lankidetza-hitzarmen guztietan giza-eskubideak errespetatzeko eta arma-industriarekin harremanik ez izateko klausula bat ezartzea.
Ildo horretan, gogorarazi du duela hilabete batzuk EHUk uko egin ziola CAF enpresarekin, unibertsitateko "bazkide estrategikoarekin", gela bat sortzeari, Jerusalemgo tranbiarako Israeli trenak saltzeko kontratua duelako indarrean. Halaber, EHUn Palestinako ikertzaileentzako ostatu- eta mantenu-beka bat sortzea ere aurreikusten dute.
