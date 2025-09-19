EPAIKETA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fiskaltzak zazpi urteko tratamendu psikiatrikoa eta inhabilitazioa eskatu du Kabiezeseko erizainarentzat

Alberto Martinez Osasun sailburuak ziurtatu duenez, Osakidetzak pertsona bat jarri zuen Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzea egotzita epaitu duten erizaina "zaintzen", gertatzen ari zenaren berri izan bezain laster, lehen kexak jaso ondoren.

GRAFCAV3170. BILBAO, 19/09/2025.-Audiencia abierta con la acusada en el juicio contra una enfermera de un centro de salud de Osakidetza acusada de simular la vacunación de menores finaliza en la Audiencia de Bizkaia con la presentación de las conclusiones de las partes. EFE/Luis Tejido
Epaiketaren azken saioa. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Fiskaltzak absoluzioa eskatu du Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzeagatik epaitutako erizainarentzat, eldarniozko nahasmenduak "erabat salbuesten" duela iritzita; horrenbestez, 7 urteko tratamendu psikiatrikoa eta osasun gaixotasunetarako desgaikuntza ezartzea proposatu du.

Ostiral honetan egin dute hain zuzen ere Bizkaiko Auzitegian erizain horren aurkako epaiketaren azken saioa. Emakumeak 2021eko otsailetik 2022ko irailera arte lan egin zuen Kabiezeseko Pediatria zerbitzuan, eta 400 adingabe baino gehiagori zegozkien txertoak ematea zuen eginkizunen artean.

Joan den ostegunean psikiatrian adituak diren auzitegiko medikuen txostenaren berri izan ondoren, zeinetan erizainak buru-nahasmendua zuela ebatzi zuen, Fiskaltzak hasierako idazkia aldatzea erabaki du, auzipetuak "eldarniozko ideien nahasmendua" zuela jasotzeko, eta horrek "egotzitako gertaeretarako gaitasun kognitiboa erabat deuseztatzea" eragiten ziola.

Hala, fiskalak zigor eskaera aldatu du; eta hasieran eskatzen zituen zazpi urte eta erdiko espetxe zigorraren ordez (besteak beste, kalte delituengatik eta dokumentuak faltsutzeagatik) absoluzioa eskatu du orain, aipatutako tratamendu psikiatrikoa eta desgaikuntza ezartzeko baldintzarekin

Osakidetzako, Erizainen Elkargoko eta defentsako ordezkariek bat egin dute eskaera horrekin. Aldiz, berrogeita hamar bat familia ordezkatzen dituen akusazio partikularrak espetxe eskaerari eutsi dio, baina hasierakoa baino txikiagoa, eta zazpi urte eta erdiko kartzela zigorra eskatu du du.

Zaintzapean, kexak egon zirenetik

Alberto Martinez Osasun sailburuak ziurtatu duenez, Osakidetzak pertsona bat jarri zuen Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzea egotzita epaitu duten erizaina "zaintzen", gertatzen ari zenaren berri izan bezain laster, lehen kexak jaso ondoren.

Hala erantzun dio Martinezek hedabideen galderei, horiek galdetu diotenean ez zergatik ez zuten erizaina lanetik baztertu. Sailburuak ziurtatu duenez, jakin ahal izan duenez, Osakidetzan lehen kexen berri izan bezain laster, "pertsona bat ondoan jarri zen pertsona hori zaintzen, iritsi ziren kexak benetan hala zirela egiaztatu arte".

"Hortik aurrera, hurbiletik kontrolatu zen erizaina", eta azpimarratu duenez, aldi berean, "berak tratatutako pazienteen azterketa egin zen, azterketa serologikoa zein zen ikusteko".

Egiaztapen horren ondoren, eta horrekin guztiarekin, "arrazoiak egiaztatu ziren, gertatzen ari zena jakin zen, eta erabakiak hartu ziren", amaitu du.

Epaiketak Santurtzi Bizkaia Erizaintza Osakidetza Txertoak Covid-19aren aldaera berriak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Juan Carlos Soto, abogado de las familias denunciantes del caso Pauldarrak
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Barakaldon entrenatzaile baten sexu-erasoak jasan dituzten nesken abokatua: "Pozik gaude epaiarekin, ez dugu helegiterik aurkeztuko"

Bizkaiko Auzitegiak hiru urteko kartzela-zigorra ezarri dio Barakaldoko Pauldarrak futbol taldeko entrenatzaile bati, 14 eta 15 urte bitarteko lau jokalariri sexu-erasoa egiteagatik. Juan Carlos Soto salaketa jarri duten familien abokatuak azpimarratu duenez, "beste frogarik ez egon arren, epaileak sinesgarritasuna eman die adingabeen testigantzei".

Gehiago kargatu