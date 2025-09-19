Fiskaltzak zazpi urteko tratamendu psikiatrikoa eta inhabilitazioa eskatu du Kabiezeseko erizainarentzat
Alberto Martinez Osasun sailburuak ziurtatu duenez, Osakidetzak pertsona bat jarri zuen Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzea egotzita epaitu duten erizaina "zaintzen", gertatzen ari zenaren berri izan bezain laster, lehen kexak jaso ondoren.
Fiskaltzak absoluzioa eskatu du Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzeagatik epaitutako erizainarentzat, eldarniozko nahasmenduak "erabat salbuesten" duela iritzita; horrenbestez, 7 urteko tratamendu psikiatrikoa eta osasun gaixotasunetarako desgaikuntza ezartzea proposatu du.
Ostiral honetan egin dute hain zuzen ere Bizkaiko Auzitegian erizain horren aurkako epaiketaren azken saioa. Emakumeak 2021eko otsailetik 2022ko irailera arte lan egin zuen Kabiezeseko Pediatria zerbitzuan, eta 400 adingabe baino gehiagori zegozkien txertoak ematea zuen eginkizunen artean.
Joan den ostegunean psikiatrian adituak diren auzitegiko medikuen txostenaren berri izan ondoren, zeinetan erizainak buru-nahasmendua zuela ebatzi zuen, Fiskaltzak hasierako idazkia aldatzea erabaki du, auzipetuak "eldarniozko ideien nahasmendua" zuela jasotzeko, eta horrek "egotzitako gertaeretarako gaitasun kognitiboa erabat deuseztatzea" eragiten ziola.
Hala, fiskalak zigor eskaera aldatu du; eta hasieran eskatzen zituen zazpi urte eta erdiko espetxe zigorraren ordez (besteak beste, kalte delituengatik eta dokumentuak faltsutzeagatik) absoluzioa eskatu du orain, aipatutako tratamendu psikiatrikoa eta desgaikuntza ezartzeko baldintzarekin
Osakidetzako, Erizainen Elkargoko eta defentsako ordezkariek bat egin dute eskaera horrekin. Aldiz, berrogeita hamar bat familia ordezkatzen dituen akusazio partikularrak espetxe eskaerari eutsi dio, baina hasierakoa baino txikiagoa, eta zazpi urte eta erdiko kartzela zigorra eskatu du du.
Zaintzapean, kexak egon zirenetik
Alberto Martinez Osasun sailburuak ziurtatu duenez, Osakidetzak pertsona bat jarri zuen Santurtziko Kabiezes osasun zentroan txertaketak simulatzea egotzita epaitu duten erizaina "zaintzen", gertatzen ari zenaren berri izan bezain laster, lehen kexak jaso ondoren.
Hala erantzun dio Martinezek hedabideen galderei, horiek galdetu diotenean ez zergatik ez zuten erizaina lanetik baztertu. Sailburuak ziurtatu duenez, jakin ahal izan duenez, Osakidetzan lehen kexen berri izan bezain laster, "pertsona bat ondoan jarri zen pertsona hori zaintzen, iritsi ziren kexak benetan hala zirela egiaztatu arte".
"Hortik aurrera, hurbiletik kontrolatu zen erizaina", eta azpimarratu duenez, aldi berean, "berak tratatutako pazienteen azterketa egin zen, azterketa serologikoa zein zen ikusteko".
Egiaztapen horren ondoren, eta horrekin guztiarekin, "arrazoiak egiaztatu ziren, gertatzen ari zena jakin zen, eta erabakiak hartu ziren", amaitu du.
Gizarteari buruzko albiste gehiago
Getxoko Areetako hondartza hustu dute lehergailu bat izan daitekeen objektu bat agertu ostean
Pertsona batek "objektu herdoildu bat" aurkitu du itsasertzean, 10:30ean, eta abisua eman du. Ertzaintzako artezilariek ezingo dute ezer egin gauean marea jaitsi arte. Hori dela eta, Ertzaintzak eta Getxoko udaltzaingoak hondartza hesituta edukiko dute.
Robert Treviñok auzitara eraman du Euskadiko Orkestra, kaleratzeagatik
Euskadiko Orkestraren Administrazio Kontseiluak urtarrilean erabaki zuen Treviño zuzendari artistikoaren eta Roch orkestraren zuzendari nagusiaren zikloari amaiera ematea.
2023an Tolosako inauterietan foam pilotakada batek zauritutako gaztearen auzia berriz irekitzeko agindu dute
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak iaz artxibatutako auzia berriro irekitzeko agindu dio Tolosako Instrukzioko 1 zenbakiko Epaitegiari. Bere ustez, beharrezkoa da beste eginbide batzuk egitea Ertzaintzaren foam-pilotakada batek zauritutako gaztearen kasuan.
Hiru urteko kartzela zigorra ezarri diote entrenatzaile bati Barakaldon, hiru adingaberi sexu erasoak egiteagatik
Pauldarrak futbol taldean 20 urte zeramatzan gizonari zera egotzi diote: adingabeei sexu-erasoa egitea, exhibizionismoa eta osotasun moralaren aurkako delitua.
Barakaldon entrenatzaile baten sexu-erasoak jasan dituzten nesken abokatua: "Pozik gaude epaiarekin, ez dugu helegiterik aurkeztuko"
Bizkaiko Auzitegiak hiru urteko kartzela-zigorra ezarri dio Barakaldoko Pauldarrak futbol taldeko entrenatzaile bati, 14 eta 15 urte bitarteko lau jokalariri sexu-erasoa egiteagatik. Juan Carlos Soto salaketa jarri duten familien abokatuak azpimarratu duenez, "beste frogarik ez egon arren, epaileak sinesgarritasuna eman die adingabeen testigantzei".
Iruindarren % 52 ados daude zezenketekin, eta % 46, kontra
Zezenketak nahi dituztenen artean, % 31 erabat ados daude, eta % 20,6 ados. Ezezkoen artean, berriz, % 26,3 ez daude batere ados, eta % 19,3 ez daude ados. Herritarren % 2k ez dute gai horri buruzko iritzirik eman nahi izan.
Nobel satirikoek alkoholari buruzko ikerketa bat goraipatu dute hizkuntzak ikasteko duen paperagatik
Herbehereetako, Erresuma Batuko eta Alemaniako zientzialariek Bakearen Ig Nobel saria eskuratu dute, alkohol dosi txiki batek batzuetan atzerriko hizkuntza bat hitz egiteko gaitasuna hobetzen duela ondorioztatu duen ikerketagatik; dirudienez, alkoholak norberarengan konfiantza handitzen du.
Osakidetzak urrian hasiko ditu Basurtuko ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berriaren obrak
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 135 milioi euroko inbertsioa egin du 38.000 metro koadroko azalera izango duen azpiegitura berri horretan. Guztira, 175 kontsulta berri zabalduko dituzte, bi bloketan banatuta. Obra hiru urte barru amaituko dute.
9.900 eurorainoko isunak zazpi akusaturentzat, Aroztegia proiektuaren aurkako hertsapenagatik
Magistratuak akusazioek egotzitako talde kriminaleko delitutik absolbitu ditu auzipetuak; izan ere, “lekukoen eta agirien froga ugari” aztertu ondoren, ezin da egiaztatu talde kriminaleko deliturik dagoenik, horretarako “ezinbestekoa” baita adostasuna.