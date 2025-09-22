Abian da Beldur Barik egitasmoaren 16. bideo lehiaketa, gazteek indarkeria matxistaren aurrean duten jarrera erakuts dezaten
Miren Elgarresta Emakunderen zuzendariak Donostiako Lauaizeta ikastetxean egindako ekitaldian gogorarazi duenez, programaren helburua da gazteen artean indarkeria matxista prebenitzea, "neskak ahalduntzea lagunduz eta mutilei berdintasunaren beharraren gainean hausnartzen lagunduz, denen parte-hartzearekin gizarte berdinzaleago baten alde egiteko".
Donostiako Lauaizeta ikastetxean egindako ekimenarekin hasi da astelehen honetan 2025eko Beldur Barik ikus-entzunezko lehiaketa, gazteek indarkeria matxistaren aurrean duten jarrera erakuts dezaten.
Emakunde Emakumearen Euskal Erakundeak sustatzen du lehiaketa, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiekin eta Eudel Euskadiko Udalen Elkartearekin batera. Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) tokian tokiko erakundeek sustatutako ekimen zabala da Beldur Barik programa, eta, gazteen artean indarkeria matxista saihesteko eta haiekin batera hausnarketa eta eztabaidak sustatzeko helburua du.
Lauaizeta ikastetxeko hainbat gazteri zuzendutako tailerraren baitan aurkeztu dituzte aurtengo ekitaldiaren berrikuntzak. Hasteko, Parean elkarteko Miren Lanzek eta Oihana Llorentek indarkeria matxistaren adierazle diren egoerei eta horiei aurre egiteko moduei buruzko hitzaldia eman diete gazteei, eta Beldur Barik egitasmoko xehetasunak partekatzeko tartea ere hartu dute.
Ondoren, Anepe Acedo eduki sortzaileak sare sozialetan argitaratzeko "pov" (point of view) formatuko bideo laburrak sortzeko ikastaro praktikoa eman die ikasleei. Modu honetan, gazteek horrenbeste erabiltzen dituzten sare sozialak "modu kontziente eta feministan baliatzeko hausnarketa eta formakuntza" jaso dute.
2025eko Beldur Barik lehiaketaren berrikuntzetako bat da gazteek sare sozialetan bolo-bolo dabilen "pov" erako bideo laburrak ere aurkez ditzaketela. Helburua da lehiaketa egokitzea, gazteek sareetara igo ohi dituzten bideo formatuak kontuan hartuz. Formatu horren bidez, indarkeria matxistako egoera baten aurrean gazteek euren ikuspuntua edo erantzuna adieraz dezaten bilatzen da.
Horretarako, gazteen parte-hartzea eta sormena sustatzen dituen proiektuak hausnarketarako tartea zabaltzen die. "Sorkuntza prozesua bera gazteen artean emakumeen aurkako indarkeriari buruz elkarrekin hausnartzeko eta eztabaidatzeko aukera bihurtzen da. Eta hori da helburua: gazteek estereotipoen, edertasun kanonen, bikotekidearen kontrolaren, indarkeria matxistaren eta antzeko gai askoren gainean eztabaidatzea", azaldu du Elgarrestak.
Parte hartzekoak
Beldur Barik lehiaketan 12 eta 20 urte bitarteko gazteek har dezakete parte, banaka zein taldeka, bi kategoriatan banatuta: 12-16 urtekoena (2009 eta 2013 artean jaiotakoak) eta 17-20 urtekoena (2005 eta 2008 artean jaiotakoak).
Aurkeztutako ikus-entzunezkoek gazteen jarrera kritiko, eraikitzaile eta konprometitua islatu behar dute indarkeria matxistaren aurrean, hau da, "Beldur gabeko jarrera adierazi behar dute, parekidetasuna, askatasuna eta autonomia, elkarkidetza eta indarkeria matxistaren bazterketa irmoa adierazten dituzten jarrerekin".
Gazteek ikastetxe, gazteleku, aisialdi talde, elkarte eta emakumeen etxeen bitartez aurkeztu ahal dute haien lana, bai eta nork bere kabuz ere. Lehiaketaren oinarriak programaren webgunean daude kontsultagai, baita bideoen sorkuntzarako lagungarria izan daitekeen materiala ere.
Izena emateko epea azaroaren 9ra arte egongo da zabalik, eta webgunearen bidez egin beharko da. 650 euroko sariak taldeentzako, eta 200 euro eta liburu sorta banakako lanentzat, baita publikoaren saria (300 euro) eta ikus-entzunezko lan onenaren saria (300 euro) ere. Lan sarituak azaroaren 28an egingo den Beldur Barik Topaketan ezagutzera emango dira, indarkeria sexista eta matxistaren aurkako borrokan ari diren gazteen topagune bilakatuko den ekitaldian.
