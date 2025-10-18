MANIFESTAZIOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Palestinan "kolonialismoa eta okupazioa" behin betiko amaitzeko eskatu dute milaka pertsonak Iruñean

Yala Nafarroa talde deitzaileak zalantzan jarri ditu egungo su-etenaren "eraginkortasuna eta justizia", baita Israelen eta Hamasen artean AEBen bitartekaritzarekin ezarri berri den bake planaren baldintzak ere, "Israelen zigorgabetasuna" dela eta.

manifestacion_pamplona_solidaridad_pueblo_palestino
18:00 - 20:00

Manifestazioaren burua, irten aurretik. Argazkia: Europapress

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona atera dira berriro ere Iruñeko kaleetara, Gazan bizi den egoera salatu eta Palestinaren "kolonialismo eta okupazio" egoera konpontzeko eskatzeko.

Yala Nafarroak deitutako mobilizazioaren buruan "Aski da! Israelen inpunitateari amaiera eman. Stop Genozidioa. Stop kolonialismoa. Stop okupazioa" leloa zuen pankarta bat eraman dute. Aurretik, Israelek askatu ez dituen preso palestinarren irudiak eta izenak -kazetariak eta medikuak, besteak beste- zituzten kartelak zeramatzaten bi lagun, haien askatasuna eskatuz.

Palestinako dozenaka bandera ikusi dira manifestazioan, baita beste pankarta batzuk ere, horietako batzuk suhiltzaile edo osasun-langileek eramanda.

Gazteluko plazan, komunikatua irakurri dute, eta Palestinan bizi diren pertsonek bidalitako hainbat bideo ikusi ahal izan dira.

"Israelen zigorgabetasuna" salatu dute

Manifestazioaren aurretik, Lidon Soriano Yala Nafarroako bozeramaileak komunikabideen aurrean egindako agerraldian, zalantzan jarri du egungo su-etenaren eraginkortasuna eta justizia, eta AEBen bitartekaritzarekin Israelen eta Hamasen artean ezarri berri den bake planaren baldintzez, "Israelen zigorgabetasuna dela eta, okupatzen jarraitzen duelako, apartheid sistema bat gauzatzen jarraitzen duelako, genozidio honekin jarraitzen duelako".

"Su-eten hau guztiz beharrezkoa da palestinarrentzat, baina zalantzarik gabe ez du bakea ekarriko hainbeste desiratutako bakea, justiziarik gabeko bakea ezinezkoa baita", esan du.

Halaber, laguntza humanitarioa lurralde palestinarrera sartzeko dauden zailtasunak nabarmendu ditu, "bai kolonoen bai Israelgo okupazio indarren eragozpenagatik", eta Israel bahitu palestinarrak trukatzeko akordioa ere ez dela betetzen ari ohartarazi du.

Horregatik, eman nahi duten mezu nagusia "Israelen zigorgabetasuna amaitu beharra" dagoela da, eta, horretarako, beharrezkoa da munduko gainerako gobernuek "nazioarteko zuzenbidea betetzea eta betearaztea, eta, Israelen  okupazioa Palestinan amaitzea".

PAMPLONA, 18/10/2025.- Varios miles de personas han vuelto a salir a las calles del centro de Pamplona este sábado, para rechazar la situación en la que se encuentra Gaza y pedir una resolución de la guerra que evite el "colonialismo y la ocupación" de Palestina. Ha sido en una manifestación convocada por Yala Nafarroa, que ha estado encabezada por una pancarta con el lema "Aski da!! Fin a la impunidad de Israel. Stop Genozidioa. Stop kolonialismoa. Stop okupazioa", que sostenían los representantes del colectivo convocante. EFE/ Iñaki Porto
Gazako Zerrenda Israel Palestina Iruñea Nafarroa Manifestazioak Gizartea

Gizarteari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu