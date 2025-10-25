MANIFESTAZIOA
Erripagaña auzoko herritarrek udal zerbitzuak eskatu dituzte

Mila pertsona atera dira kalera protestan larunbat honetan, lau udalerri (Iruñea, Burlata, Uharte eta Egues) lotzen dituen auzo horretan gutxieneko udal zerbitzu publikoak eskatzeko.

