Milaka lagunek parte hartu dute Gazako haurrei elkartasuna adierazteko manifestazioan, Bilbon
“Gure haurrak ere badira” plataformak antolatu du egun osoko elkartasun eguna. Manifestazioaren buruan, ikurrina eta Palestinako bandera eraman dute Bilboko lau eskolatako umeek, pailazoek lagunduta. Antolatzaileek gogoratu dute Gazako umeen kontrako biolentziak ez duela etenik, eta Israelek 360 ume palestinar dituela preso. Erakunde zein enpreseiNetanyahuren gobernuarekin harreman oro etetea eskatu diete, eta ekitaldia amaitzeko ehunka zapatila jarri dituzte Bilboko udaletxeko eskaileretan.
Mohamedek berreskuratu du lapurtu zioten dirua baino gehiago, Erandioko herriaren elkartasunari esker
Erandioko herritar senegaldarraren istorioak, 3.500 euro lapurtu baitzizkioten fruta-denda batean erosten ari zela, amaiera zoriontsua izan du. Dendak laguntza-kanpaina bat jarri zuen martxan Mohamedek Afrikan bere familia bisitatzeko erabili behar zuen dirua berreskuratzeko, eta berreskuratu du lapurtu ziotena baino gehiago. Mohamedek, pozik, eskertu du herriko bizilagunek emandako laguntza ekonomikoa.
"Hurrengo geltokia: Amara-Easo" erakusketa, zabalik Easo kaleko suhiltzaileen parke zaharrean
Donostiako Amara-Erasoko trenbide inguruan egingo diren etxebizitzen hiru proiektu finalistak aurkeztu dituzte. Lehenak, “Habitar el bosque urbano” proiektuak, topoak libre utziko duen eremuan parke handi bat eta etxebizitza-mota askotarikoak egitea du helburu. Bigarrena, “Kalerik kale, plazatik plazara” izenekoa, Donostia eta Gasteizko arkitektoek diseinatutakoa da. Eta hirugarrenak, “Hari berdez hiria josi” proiektuak, erdigunea Amararekin egitea du helburu. Herritarrek, proiektuak ikusteaz gain, ekarpenak egiteko aukera izango dute gaurtik aurrera, Easo kaleko suhiltzaileen parke zaharrean
Mazonen dimisioa eskatu dute berriz ere, uholdeen urteurrenaren atarian: "Aldarrikapenerako eta memoriarako unea da"
Manifestazioa hasi denean, goialdeko borraskaren biktimen erakundeko presidente Marilo Gradolik atesekabetuta esan du urtebete geroago argitu gabe dagoela zer ari zen egiten Mazon urrriaren 29ko arratsalde hartan. "Egia nahi dugu, biktimengatik eta egun hartan gaizki pasatu zuten pertsona guztiengatik", nabarmendu du.
Haurren digitalizazio osasuntsua sustatzeko gida aurkeztu du Altxa Burua mugimenduak
Hego Euskal Herriko dozenaka familia elkartu dira Eibarren, Altxa Burua mugimenduaren lehenengo topaketa nagusian. Hitzaldiez gain, Doitu liburuxka aurkeztu dute; hain zuzen, haurren digitalizazio osasuntsua sustatzeko gida. Horrekin batera, mugimenduak eskatu du ikastetxeetan liburuen erabilera berreskuratzea eta pantaila aurrean egiten diren orduak murriztea.
Ertzaintzak sei gazte atxilotu ditu Urnietako tren-geltokian beste gazte bati indarrez lapurtzeagatik
Atxilotuetako bi, 13 urteko bat eta 16 urteko beste bat, aske utzi dituzte; beste laurak, 18 eta 21 urte bitartekoak, epailearen esku utziko dituzte datozen orduetan, dagozkien eginbideak amaitu ondoren.
Motorzale bat hil da Burgin izandako istripu batean
Larrialdi-zerbitzuetako langileek ezin izan dute ezer egin motorzalea bizirik ateratzeko, eta istripua gertatu den lekuan bertan hil da 54 urteko gizonezkoa.
Gizon bat atxilotu dute Alacanten emakume bat hiltzea leporatuta
41 urteko beste gizon bat ere atxilotu dute, ustezko hiltzaileari biktimaren gorpua aldamenetik kentzen lagundu omen ziolako. Dirudienez, urriaren hasieran gertatu zen hilketa matxista hori.
Erripagaña auzoko herritarrek udal zerbitzuak eskatu dituzte
Mila pertsona atera dira kalera protestan larunbat honetan, lau udalerri (Iruñea, Burlata, Uharte eta Egues) lotzen dituen auzo horretan gutxieneko udal zerbitzu publikoak eskatzeko.
Gizon bat atxilotu dute Bilbon, bost edukiontzi, auto bat, farol bat eta lonja bat erretzea egotzita
Udaltzaingoak hainbat suteren ustezko egilea atxilotu du, Amadeo Deprit kalean sute bat piztu ostean.