OSASUNA
Osakidetzak 4.500 plaza baino gehiago eskainiko ditu hurrengo lan-eskaintza publikoan, birjartze tasa onartu ondoren

Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzen zailak diren lanpostuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.

Osakidetza. Artxiboko argazkia: Irekia
Agentziak | EITB

Osakidetzako Mahai Sektorialak 2025eko birjartze tasa onartu du ostiral honetan, hurrengo ohiko lan-eskaintza publikoari bidea emateko. Horrela, 4.500 plaza baino gehiago eskainiko dira, 2023ko eta 2024ko lan-eskaintza publikoekin batera. Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzeko zailak diren postuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.

Osasun Sailak nabarmendu du datorren urtean ohiko lan-eskaintza publiko berria egiteko "urrats berriak" egin direla ostiral honetan behin-behinekotasuna % 8tik behera murrizteko.

Osakidetzako Mahai Sektorialak egindako bileran, 2025eko birjartze tasa onartu da: 1.247 plaza. Beraz, lan-eskaintza publiko berrian deituko den plaza-kopurua, 2023, 2024 eta 2025. urteei dagokiena izango dela berretsi da, hau da, 4.500 plaza ingurukoa. Kopuru hori are gehiago handitu daiteke, Osakidetzak datorren urterako onartzea aurreikusten duen plantilla handitzearen inguruko espedientearekin.

Lan-eskaintza publiko berri honetan, Mahai Sektorialean onartutako eredu berria aplikatuko da. Eredu horrek, batez ere, hautaketa-prozesuak arintzea eta parte-hartzea erraztea du helburu, Osakidetzak adierazi duenez. Berritasun nagusi gisa, gai-zerrendarekin zerikusia duten eta, halaber, aurreko azterketetatik ateratako galdera batzuk ematea aurreikusten du horrek, betiere baliogabetu ez badira, baita nota hiru urtez mantentzeko aukera ere. Lan-eskaintza publiko honekin batera, beste hautaketa-prozesu bat ere deituko da, Lehen Mailako Arretan betetzeko zailak diren plazak betetzeko.

Egitura berri horri jarraiki egingo den bigarren prozesua da, eta, ostiral honetan Mahai Sektorialean jakinarazi den bezala, plaza lortzen dutenei gutxienez bi urtez bertan egotea eskatuko zaie, lanpostu hori kolokan gera ez dadin eta osasun-zentro horietako erabiltzaileei zerbitzu hobea eman diezaieten. Osasun-zentro horiek landa-eremuetako kontsultategiak, Etengabeko Arretako Gunekoak eta hiriguneetan kokatutako osasun-zentroetako arratsaldeko txandak dira nagusiki.

Mahai Sektorialean, halaber, 2026ko urtarrilean lekualdatze-prozesuan izena emateko epea irekitzeko asmoaren berri eman dute, Osakidetzako langile finkoen barne-mugikortasuna errazteko asmoz, eta, horrela, Euskal Osasun Zerbitzuak enplegu publikoarekin eta kalitatekoarekin hartutako konpromisoari erantzuteko.

Osakidetza Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza lan eskaintzak Gizartea

