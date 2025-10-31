Osakidetzak 4.500 plaza baino gehiago eskainiko ditu hurrengo lan-eskaintza publikoan, birjartze tasa onartu ondoren
Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzen zailak diren lanpostuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.
Osakidetzako Mahai Sektorialak 2025eko birjartze tasa onartu du ostiral honetan, hurrengo ohiko lan-eskaintza publikoari bidea emateko. Horrela, 4.500 plaza baino gehiago eskainiko dira, 2023ko eta 2024ko lan-eskaintza publikoekin batera. Hautaketa-prozesua datorren urtean egingo da, betetzeko zailak diren postuen lan-eskaintza publiko berri batekin batera.
Osasun Sailak nabarmendu du datorren urtean ohiko lan-eskaintza publiko berria egiteko "urrats berriak" egin direla ostiral honetan behin-behinekotasuna % 8tik behera murrizteko.
Osakidetzako Mahai Sektorialak egindako bileran, 2025eko birjartze tasa onartu da: 1.247 plaza. Beraz, lan-eskaintza publiko berrian deituko den plaza-kopurua, 2023, 2024 eta 2025. urteei dagokiena izango dela berretsi da, hau da, 4.500 plaza ingurukoa. Kopuru hori are gehiago handitu daiteke, Osakidetzak datorren urterako onartzea aurreikusten duen plantilla handitzearen inguruko espedientearekin.
Lan-eskaintza publiko berri honetan, Mahai Sektorialean onartutako eredu berria aplikatuko da. Eredu horrek, batez ere, hautaketa-prozesuak arintzea eta parte-hartzea erraztea du helburu, Osakidetzak adierazi duenez. Berritasun nagusi gisa, gai-zerrendarekin zerikusia duten eta, halaber, aurreko azterketetatik ateratako galdera batzuk ematea aurreikusten du horrek, betiere baliogabetu ez badira, baita nota hiru urtez mantentzeko aukera ere. Lan-eskaintza publiko honekin batera, beste hautaketa-prozesu bat ere deituko da, Lehen Mailako Arretan betetzeko zailak diren plazak betetzeko.
Egitura berri horri jarraiki egingo den bigarren prozesua da, eta, ostiral honetan Mahai Sektorialean jakinarazi den bezala, plaza lortzen dutenei gutxienez bi urtez bertan egotea eskatuko zaie, lanpostu hori kolokan gera ez dadin eta osasun-zentro horietako erabiltzaileei zerbitzu hobea eman diezaieten. Osasun-zentro horiek landa-eremuetako kontsultategiak, Etengabeko Arretako Gunekoak eta hiriguneetan kokatutako osasun-zentroetako arratsaldeko txandak dira nagusiki.
Mahai Sektorialean, halaber, 2026ko urtarrilean lekualdatze-prozesuan izena emateko epea irekitzeko asmoaren berri eman dute, Osakidetzako langile finkoen barne-mugikortasuna errazteko asmoz, eta, horrela, Euskal Osasun Zerbitzuak enplegu publikoarekin eta kalitatekoarekin hartutako konpromisoari erantzuteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Hondoratze batek kaltetutako Santurtziko bizilagunak euren etxeetara bueltatu daitezke dagoeneko
Asteazkenetik etxean konfinatuta zeuden horietako batzuk, euren etxebizitzetarako sarbidea ematen duen patioaren behealdea hondoratu ostean. Metalezko pasabidearen gainetik kontuz ibiltzeko eskatu die Santurtziko Udalak kaltetutako bizilagunei.
Itzali dute goizaldean Gueñes inguruetan piztu den baso-sutea
Guztira 9 hektarea erre dituzte garrek. Ingurura iristeko zailtasunak eta haize-bolada gogorrek suhiltzaileen lana zaildu badute ere, arratsaldean erabat itzaltzea lortu dute. Ez dago etxerik inguru horretan, eta ez da inor zauritu, baina Bi-3651 errepidea itxita izan dute Zaramillo eta Quadra artean.
Gripeak eragindako ospitaleratzeak murriztu egin dira Euskadin, txertaketak gora egin ondoren
Osakidetzak jakinarazi du herritarren % 16,7k jarri dutela txertoa, eta 60 urtetik beherakoei eskatu die jartzeko.
Arratoi ugari agertu dira Bilboko Deustu eta San Ignazio auzoetan
Izurrite honen jatorria Zorrotzaurreko obretan dago. Karraskariek bizilekuz aldatu behar izan dute, eta itsasadarraren beste aldera joan dira janari bila. Udalak esan du arratoien populazioa gutxitzeko lanean ari dela.
Madrildik eta Alacantetik zetozen bi hegaldik ezin izan dute Bilboko aireportuan lur hartu haizeagatik
Madrildik zetorren hegaldiak 07:40an lur hartu behar zuen Loiuko aireportuan, baina Madrilera itzuli da. Alacantetik zetorrena, berriz, Forondara desbideratu dute.
Albiste izango dira: Gau Beltza, 'Arestiren etxekoak' hizketaldi musikatua eta Bizkaiko 2026ko Aurrekontuak
Gaurkoan Orainen albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Gau Beltza: Non gozatu urteko gau iluneneko jarduera beldurgarrienez?
Halloween baino zaharragoa den euskal tradizioarekin bat egiten dute Euskal Herriko herri askok: uztaren amaiera eta neguaren hasiera ospatzeko eta hildakoak oroitzeko festa zen Gau Beltza edo Arimen Gaua deiturikoa, eta azken urteetan indarrez itzuli da gurera.
Nola bizi dute Hildakoen Eguna Euskal Herrian bizi diren mexikarrek? “Mexikon heriotza alaitasunez ospatzen dugu”
Tapachula jatetxeko Kattyk, Mexikotik urrun, Hildakoen Eguna nola bizi duen kontatu digu: “Bertan ez daudenak alaitasunez gogoratzeko ospakizuna da”.
Santurtziko Udalak aurreikusi du ostiralean sartu-irteerak egin ahal izango dituztela hondoratze baten ondorioz euren etxebizitzetan konfinatutako auzokideek
Debido a la gravedad del suceso, el Ayuntamiento de Santurtzi, de forma subsidiaria, va a acometer los trabajos, ya que se trata de una zona privada. Las labores ya se han iniciado y se espera que mañana los vecinos puedan acceder a las viviendas.