TRADIZIOA
Milaka pertsona joan dira hilerrietara, Santu Guztien Eguna dela eta

Bilboko hilerriaren ordutegia luzatu dute, eta Donostian eta Gasteizen autobus-zerbitzuak indartu dituzte. Iruñean aurten ez dute San Jose hilerrirako sarbidea itxi.

BARAKALDO (BIZKAIA), 01/11/2025.- Vista del cementerio de Barakaldo este sábado, día de Todos los Santos. Los españoles continúan la tradición de visitar a sus difuntos en los cementerios, limpiar sus lápidas y llevarles flores en estos días de Todos los Santos (1 de noviembre) y de los Difuntos (2 de noviembre). EFE/ Javier Zorrilla
Hainbat pertsona Barakaldoko hilerrian. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka familia hurbildu dira larunbat honetan Euskal Herriko hilerrietara, Santu Guztien Eguna dela eta, hildako senideak oroitzera.

Euriak eta azken orduetako tenperaturek lagundu ez badute ere, bisitariz eta lorez jantzi dira hilerriak tradizioa den bezala.

Bisitari gehiago izaten direnez, zenbait hilerrik, Bilbokoak kasu, ordutegi luzeagoa izango dute azaroaren 1 honetan, eta Donostian eta Gasteizen autobus-zerbitzuak indartu dira.

Iruñeko Udalak ez du San Jose hilerrirako sarbidea itxi aurten, aurreko urteetan ez bezala, eta ez du baimen txartelik eman. Ibilgailuak Biurdana kaletik sar daitezke hilerrira, Orkoien kaleko biribilgunetik, eta, edukierak aukera ematen duen bitartean, baita Nafarroa etorbidetik ere. Irteera Miluze kaletik eta Nafarroa etorbidetik egin daiteke.

Bilboko Udala ere trafikoa erregulatzen ari da.

Azken urteetan ohiturak aldatzen ari dira eta hilerriak bakarrik ez dira jada hildakoen oroimenerako leku. Izan ere, gero eta gehiago dira errautsak leku desberdinetan zabaltzen dituzten pertsonak, eta, beraz, ospakizunak eta oroitzapen-ekitaldiak ere anitzak bihurtu dira.

A woman visits the tomb of a beloved one at the cemetery of the town of Pamplona during All Saints Day, in Navarra, northern Spain, 01 November 2025. Spaniards visit cemeteries to remember their late relatives bringing them flowers and cleaning their tombs. EFE/ Inaki Porto

Emakume bat Iruñeko hilerrian. Argazkia: EFE

