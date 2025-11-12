EAEko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu du prostituitutako adingabeei buruzko atestatuetan
Eusko Legebiltzarreko batzorde batean 2024ko Fiskaltzaren Memoria aurkeztu du Carmen Adanek, eta "nolabaiteko utzikeria" salatu du prostituzio-sareetako adingabeen kasuen ikerketetan, "baimendutako harremanak direla pentsatuta".
Carmen Adan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu die poliziei biktima gisa prostituitutako adingabeak dituzten balizko delituen argiketak egiterakoan, batzuetan "utzikeria" antzeman baita "onartutako harremanak direla pentsatuta".
Adanek agerraldia egin du astearte honetan Legebiltzarreko batzordean , Fiskaltzaren 2024ko Memoria aurkezteko.
Fiskalak adierazi duenez, "gizarte-langile askok" bere bulegora helarazi dizkiote Ertzaintzari, kasu gehienetan, ustezko abusuen eta droga-trafikoko eta prostituzioko sareetan adingabeak erabiltzearen berri ematen diotenean "ikerketetan nolabaiteko utzikeria" dagoela.
Gizarte-langileek salatutako "utzikeria" hori adingabeen prostituzioarekin lotutako delituekin lotuta dago batez ere, "baimendutako harremanak direla pentsatuta". Hori dela eta, prostituitutako adingabeekin lotutako "atestatuetan zorroztasun handiagoa" eskatu die polizia-kidegoei.
Azpimarratu du ez direla "modu arinean" har daitezkeen jarduerak, eta berretsi du polizia-kidegoei arlo horretan "espezializazio handiagoa" eskatu behar zaiela.
Fiskalburuak zehaztu duenez, memoria ixtean oraindik ez dira eratu adingabeen polizia judizialeko taldeak, eta jarduera hobetzea espero du.
Ildo horretan, deitoratu du lehen "talka" eta lehen "etsipena" Bernedoko (Araba) kanpamenduekin lotutako salaketekin iritsi zirela, komisarioek adingabeen talde espezializatu horiei ez zietelako gertakarien berri eman.
14 urtetik beherakoek egindako delituak
14 urtetik beherako haurrek egindako delituen kopuruari dagokionez, adierazi du iaz 18 urtetik beherakoek egindako delitu guztien % 16 izan zirela.
Erantzukizun penaleko adina jaistearen aurka azaldu da, eta bide zuzena administrazio publikoetatik abiatzen diren adingabe horiei arreta eta babesa emateko programa espezifikoak izatea dela defendatu du.
Fiskal nagusiak defendatu duenez, Fiskaltzak adingabe horiek programa horietan parte hartzea proposatu ahal izateko, beharrezkoa da aldez aurretik salaketa bat jartzea polizia-egoitzan, eta deitoratu du salaketa horiek batzuetan ez direla gauzatzen, polizia-etxeetatik "baztertu" egiten dutelako hori egitea, penalki egotzi ezin zaizkielako.
Adanek eskola-jazarpena ere aipatu du, eta ikastetxeei eskatu die balizko kasuei buruz dituzten datu guztiak Fiskaltzara bidaltzeko, ikertu ahal izateko.
Zure interesekoa izan daiteke
Horrela kontatu zuten biktimek lehen aldiz Bermeoko Jose Done ikastetxean jasandako sexu-abusuak
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera. Asier Sanchez gure lankideak 2022an egindako ikerketa bati esker atera zen argitara kasua.
Eguzki-ekaitz batek "gogor" joko du gaur Lurraren eremu magnetikoa
Batzuetan, eguzki-ekaitz horiek Lurreko komunikazioetan kalteak eragiten dituzte, eta muturreko kasuetan sistema elektrikoetan ere; gainera, aurora boreal biziagoak izango dira.
Aldarrikapen eta elkartasun eguna larunbatean Bilbon, Euskal Selekzioaren eta Palestinaren arteko partidan
Larunbatean San Mamesen jokatuko den lagunartekoarekin batera, kirolaz kanpoko ekitaldi ugari egingo dira: arratsaldean deitutako bi manifestazio, eta goizetik hasita omenaldi eta jarduera kulturalak.
Albiste izango dira: Anaia menesianoen biktimen komunikatua, Jainaga Auzitegi Nazionalean eta "Gaua" filmaren aurrestreinaldia
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Bermeoko Jose Done ikastetxeko sexu-abusuen biktimak erreparazioa lortzen hasi dira, prozesua hasi eta ia lau urtera
EITBk 2022ko otsailean azaleratu zuen kasua, Asier Sanchez kazetariak egindako ikerketaren ondoren. Hiru urte eta zortzi hilabete geroago, lehen kalte-ordainak iristen hasi dira. Biktimek "esker ona" adierazi diete prozesu honetan lagundu dieten guztiei.
Berdintasun Ministerioak babes-protokoloa aktibatu behar izan du eskumuturrekoen sistemak huts egin ondoren
Ana Redondo ministroaren esanetan, indarkeria matxista jasan eta sistema hori erabiltzen duen "biktima bakar bat ere ez da babesik gabe egon" eta "datuak garaiz eta behar bezala iristen ari dira".
Elizako sexu-erasoen biktimei erreparazioa bermatuko dien batzorde misto bat eratuko duela iragarri du Bolaños ministroak
Biktimen elkarteekin bildu da Moncloa jauregian, tartean Nafarroakoarekin, eta onartu du Elizaren PRIVA plana ez dela "irtenbidea".
Palestinako genozidioaren aurkako eta euskal selekzioaren aldeko aldarriek bat egingo dute larunbatean Bilbon
Hainbat mobilizazio daude deituta, partidaren aurretik, eta hitzordua historikoa izatea aurreikusten da. Antolatzaileen arabera, "larunbatekoak oihartzun handia izango du nazioartean".
Pertsona bat hil da AP-15 autobidean
Ezbeharrean, auto batek kontrako noranzkoa hartu du autobidean, Cadreitan (Nafarroa). Gainera, hainbat pertsona zauritu dira.