FISKALTZAREN 2024ko MEMORIA

EAEko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu du prostituitutako adingabeei buruzko atestatuetan

Eusko Legebiltzarreko batzorde batean 2024ko Fiskaltzaren Memoria aurkeztu du Carmen Adanek, eta "nolabaiteko utzikeria" salatu du prostituzio-sareetako adingabeen kasuen ikerketetan, "baimendutako harremanak direla pentsatuta".

Durante la presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2024 en una comisión del Parlamento Vasco, Carmen Adán ha apuntado a "cierta dejadez en la investigación" de casos de menores en redes de prostitución, "sobre la base de pensar que se trata de relaciones consentidas"
Carmen Adán Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko fiskal nagusia, Legebiltzarreko batzordean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Carmen Adan Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko fiskal nagusiak "zorroztasun handiagoa" eskatu die poliziei biktima gisa prostituitutako adingabeak dituzten balizko delituen argiketak egiterakoan, batzuetan "utzikeria" antzeman baita "onartutako harremanak direla pentsatuta".

Adanek agerraldia egin du astearte honetan Legebiltzarreko batzordean , Fiskaltzaren 2024ko Memoria aurkezteko.

Fiskalak adierazi duenez, "gizarte-langile askok" bere bulegora helarazi dizkiote Ertzaintzari, kasu gehienetan, ustezko abusuen eta droga-trafikoko eta prostituzioko sareetan adingabeak erabiltzearen berri ematen diotenean "ikerketetan nolabaiteko utzikeria" dagoela.

Gizarte-langileek salatutako "utzikeria" hori adingabeen prostituzioarekin lotutako delituekin lotuta dago batez ere, "baimendutako harremanak direla pentsatuta". Hori dela eta, prostituitutako adingabeekin lotutako "atestatuetan zorroztasun handiagoa" eskatu die polizia-kidegoei.

Azpimarratu du ez direla "modu arinean" har daitezkeen jarduerak, eta berretsi du polizia-kidegoei arlo horretan "espezializazio handiagoa" eskatu behar zaiela.

Fiskalburuak zehaztu duenez, memoria ixtean oraindik ez dira eratu adingabeen polizia judizialeko taldeak, eta jarduera hobetzea espero du.

Ildo horretan, deitoratu du lehen "talka" eta lehen "etsipena" Bernedoko (Araba) kanpamenduekin lotutako salaketekin iritsi zirela, komisarioek adingabeen talde espezializatu horiei ez zietelako gertakarien berri eman.

14 urtetik beherakoek egindako delituak

14 urtetik beherako haurrek egindako delituen kopuruari dagokionez, adierazi du iaz 18 urtetik beherakoek egindako delitu guztien % 16 izan zirela.

Erantzukizun penaleko adina jaistearen aurka azaldu da, eta bide zuzena administrazio publikoetatik abiatzen diren adingabe horiei arreta eta babesa emateko programa espezifikoak izatea dela defendatu du.

Fiskal nagusiak defendatu duenez, Fiskaltzak adingabe horiek programa horietan parte hartzea proposatu ahal izateko, beharrezkoa da aldez aurretik salaketa bat jartzea polizia-egoitzan, eta deitoratu du salaketa horiek batzuetan ez direla gauzatzen, polizia-etxeetatik "baztertu" egiten dutelako hori egitea, penalki egotzi ezin zaizkielako.

Adanek eskola-jazarpena ere aipatu du, eta ikastetxeei eskatu die balizko kasuei buruz dituzten datu guztiak Fiskaltzara bidaltzeko, ikertu ahal izateko.

