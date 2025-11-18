Nafarroa
Bi gizon atxilotu eta droga saltzeko gune bat desegin dute Barañainen

Operación antidroga en Barañáin
Atxilotuetako bat. Argazkia: Agencias

Azaroaren 12an egindako polizia-operazioan, 35 eta 41 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten, droga-trafikoko delitu baten ustezko egile gisa. Auzokideen salaketen ondorioz hainbat zaintza, jarraipen eta egiaztapen-lan egin ondoren jarri zen martxan polizia-operazioa.

Euskararen aitortza eta baliabideak eskatu dituzte Baionako Euskal Museoaren aurrean

Baionako Museoan ikusgai den Bernat Etxepareren "Linguae Vasconum primitiae" euskaraz inprimatutako lehen liburua, Parisera itzuliko dute bi hilabete pasatuta. Bere lekua hemen dagoela aldarrikatzearekin batera, euskararentzat aitortza eta baliabideak eskatu dituzte gaur Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak. Halaber, abenduaren 27an Bilbon izango den euskararen aldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute.
