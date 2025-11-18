Bi gizon atxilotu eta droga saltzeko gune bat desegin dute Barañainen
Azaroaren 12an egindako polizia-operazioan, 35 eta 41 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten, droga-trafikoko delitu baten ustezko egile gisa. Auzokideen salaketen ondorioz hainbat zaintza, jarraipen eta egiaztapen-lan egin ondoren jarri zen martxan polizia-operazioa.
Zure interesekoa izan daiteke
Zabaldu dute N-1 errepidea Legorretan, Irungo noranzkoan, bi ibilgailuren arteko istripuagatik itxita egon ondoren
Goizeko lehen orduan kamioi batek eta furgoneta batek istripua izan dute, eta furgonetako gidaria Tolosako Asuncion klinikara eraman dute, zaurituta. Errepidea zabaldu arren, 09:30ean oraindik auto ilarak zeuden.
Askabideren aurrean egindako kontzentrazioengatik auzipetuek gaur deklaratuko dute Gasteizen
21 akusatuek deklaratuko dute gaur, atzo lekukoek klinikaren aurrean presio "etengabea" egiten zutela esan ostean. Fiskaltzak dio hertsapenak egon zirela.
Euskal panettone bat Italian lehiatuko da nazioarteko final handi batean
Markina-Xemeingo Tate gozotegiaren panettonea urteko panettone iberiko onenaren finalean lehiatuko da, beste hamarrekin batera. Martxel Iridoy gozogileak bere panettonearen osagaiak argitu dizkigu.
220 ibilgailu eta 384 langile prest daude Nafarroan, neguak errepideetan sor ditzakeen arazoei aurre egiteko
'Neguak ez zaitzala errepidean ustekabean harrapatu' goiburupean, kanpaina abiarazi du Foru Gobernuak, herritarrek ibilgailuak prest izan ditzaten.
Jorge Bermudez: “Adingabeen delituzko portaeraren ondoriozko neurriak gurasoen gain erori daitezke”
Jorge Bermudez Gipuzkoako Fiskaltzako bozeramaileak jakinarazi duenez, 14 urtetik beherakoek adin nagusikoentzat delitutzat hartuko liratekeen egintzak egitea gurasoen zaintza- eta heziketa-eginkizun desegokiaren ondorio izan daiteke. Hori dela eta, halakoetan, izaera zibileko edo administrazioko neurriak har daitezkeela iragarri du, familiei zuzenduta.
Oteizako azpiestazioaren atzean "espekulazio energetikoa" dagoela salatu dute
Tierra Estella No se Vende herri plataformak ziurtatu du azpiegiturak ez diela erantzuten "eskualdeko energia beharrei", eta 66 kVtik 220 kVra jauzi egiteko ze arrazoi dauden justifikatzea eskatu du.
Amaya Zabarteren senarrak uste du Zupiriak ez duela auziari buruz "ezer argitara emango"
Bestalde, jakinarazi du Reala-PSG partidaren atarian Ertzaintzak egindako kargekin lotuta, hirugarren salaketa bat aurkeztuko duela beste pertsona batek.
Euskararen aitortza eta baliabideak eskatu dituzte Baionako Euskal Museoaren aurrean
Baionako Museoan ikusgai den Bernat Etxepareren "Linguae Vasconum primitiae" euskaraz inprimatutako lehen liburua, Parisera itzuliko dute bi hilabete pasatuta. Bere lekua hemen dagoela aldarrikatzearekin batera, euskararentzat aitortza eta baliabideak eskatu dituzte gaur Euskalgintzaren Kontseiluak eta Euskal Konfederazioak. Halaber, abenduaren 27an Bilbon izango den euskararen aldeko ekitaldian parte hartzeko deia egin dute.
Terapiako txakurrek "segurtasuna eta konfiantza" ematen diete sexu-abusuak jasan dituzten adingabeei
Hamar urte dira Bizkaian sexu-abusuen biktima izan diren adingabeek txakurrekin terapia egiteko aukera daukatela. Urtetik urtera, gainera, emaitza hobeak ematen dituela diote adituek. Hala, Euskadin lehen aldiz, epaile batek baimendu du biktima adingabe batek txakur horietako bat alboan zuela deklaratu ahal izatea.