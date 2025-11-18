Zedarriak Foroak etxebizitzarako euskal bizitegi-kontratu bat eta bizi arteko gozamena duen arrisku-kapitaleko funts bat proposatu ditu
Foroak uste du 7.000 milioira arteko inbertsio publiko-pribatua beharko dela etxebizitza-arazoari aurre egiteko eta 5 urtean 10.000 etxebizitza mobilizatzeko.
Zedarriak Foroak etxebizitza-arriskuko kapital-funts bat sortzea proposatu du, biziarteko gozamena izango duena, epe ertainean alokairuko higiezinen parke berri bat sortzeko.
Zehaztu dutenez, tresna horrek higiezinen ondarea likidezia bihurtzeko aukera emango luke, etxea galdu gabe, eta gozamenduna hil ondoren etxebizitza merkaturatuko litzateke.
Enpresa-munduko eta arlo akademikoko ordezkariek osatutako gogoeta-taldeak Euskadi etxebizitzaren erronkaren aurrean txostena aurkeztu du astearte honetan. Bertan ohartarazi duenez, "goranzko prezioak, eskaintza eskasa, goranzko desberdintasunak eta lurralde- eta belaunaldi-arrakala" pairatzen ari da gizartea.
Ildo horretan, ohartarazi du biztanleriaren zahartzeak eta familien tamaina murrizteak "tipologia egokitu berriak eta zaintza-ekosistema gisa sortutako auzoak" eskatzen dituztela, eta dagoen parkearen birgaitze energetikoak ( etxebizitzen % 70 1980a baino lehen eraikitakoak dira) "ingurumen- eta gizarte-lehentasuna" izan behar duela, ohar batean adierazi duenez.
Etxebizitza "Euskadiren ongizaterako eta lehiakortasunerako azpiegitura kritiko" gisa definitzen du Zedarriak, eta energiaren, garraioaren edo hezkuntzaren maila berean kokatzen du.
Horren alde egiten du "erakundeen, enpresen eta herritarren arteko erantzukidetasunean oinarritutako euskal bizitegi-kontratu" berri baten alde.
Zedarriak egungo etxebizitza-parkea aktibatu eta eraldatzearen alde agertu da, hutsik dauden etxebizitzak mobilizatuz eta birgaitze energetikoa indartuz, bost urtean 10.000 etxebizitza mobilizatzeko helburuarekin.
Eraikuntza jasangarri eta inklusibo berri bat sustatzea, belaunaldien arteko eredu kooperatibo eta hurbiltasunekoekin, edo gobernantza instituzionala indartzea dira beste proposamenetako batzuk, Etxebizitzaren Euskal Partzuergoa sortuz.
Planteatutako ekimenen artean dago, halaber, finantza- eta zerga-tresna berritzaileak garatzea, funts publikoak eta kapital pribatua konbinatzen dituztenak alokairu eskuragarria eta birgaitzea bultzatzeko.
Era berean, Zedarriak proposatu du hutsik dauden etxebizitzen mobilizazioa indartzea kudeaketa-formula "berritzaileen" bidez, berme publikoa ekimen sozial eta komunitarioarekin konbinatuz.
Gazteen % 75ek sare sozialen bidez jasotzen dute informazioa, eta % 13k soilik identifikatzen dituzte albiste faltsuak
Gazteen % 20a baino gehiago eduki ideologikoen eta eztabaidagarrien eraginpean jartzen dira egunero. Hala ere, "berdintasunaren, demokraziaren edo immigrazioaren alde jarraitzen dute" ikerketaren arabera.
Gure Eskuk “HERRITU” aurkeztu du, Euskal Herriaren erabakitzeko eskubidearen alde agertzeko
Gure Eskuk “HERRITU” ekimena aurkeztu du gaur, euskal komunitatea sendotzeko eta zutabeak indartzeko helburua duen tresna gisa. Euskarri modura txartel fisiko edo birtuala izango du. Harpidetza egiten duenak Euskal Herria 7 herrialdek osatutako nazio bat dela, eta euskararen eta erabakitzeko eskubidearen aldeko atxikimendua adieraziko du. Durangoko azokan jarriko da martxan eta asmoa herriz herri zabaltzea da, 10 euroko harpidetzaren truke.
Etxerik gabeko pertsonen kopurua bikoiztu egin da EAEn, eta 1.500 baino gehiago ziren 2024an
Argitan, Atxurigorri, AZET edo Berri-otxoak bezalako eragile sozialek manifestazioa egin dute gaur Bilboko Udalaren aurrean kartoi artean lurrean etzanda, "etxebizitza duina" izatea eragozten duen administrazioen etxebizitza-politika gaitzesteko.
Osakidetzak anbulatorioetan psikologoak kontratatzeko prozesua ireki du
Profesional horien bidez, Euskal Osasun Zerbitzuko anbulatorioetan insomnioa, antsietatea, depresio arina edo antzeko nahasmendu eta ondoezei hobeto erantzutea da helburua. Kontratatuko diren psikologoak Lehen Mailako Arretan erreferenteak izango dira, eta bitartekari lanak egingo dituzte pazientearen eta familiako medikuaren eta, kasu konplexuagoetan, ospitalez kanpoko osasun mentaleko zentroetan ematen den arreta espezializatuaren artean.
Akusatuek ukatu egin dute inor presionatu izana, eta Askabideren aurrean isilean otoitz egin zutela ziurtatu dute
Gehienek adierazi dute ez zirela inorengana hurbildu, otoitzak isilean izan zirela, eta poliziak ez ziela inoiz alde egiteko eskatu. Argumentu horiek errepikatu dira gaur Askabide klinikaren aurrean egindako kontzentrazioengatik epaitzen ari direnek emandako bertsioetan.
Jaliscoko Kartelaren Espainiako 'bulegoa' desegin dute, adar operatiboa bat Bilbon zuena
Polizia Nazionalak 20 pertsona atxilotu ditu nazioarteko makrooperazio batean. 1.870 kilo kokaina atzeman ditu, eta Espainiako Jalisco Nueva Generacion kartelaren egitura desegin du.
Bi gizon atxilotu eta droga saltzeko gune bat desegin dute Barañainen
Azaroaren 12an egindako polizia-operazioan, 35 eta 41 urteko bi gizonezko atxilotu zituzten, droga-trafikoko delitu baten ustezko egile gisa. Auzokideen salaketen ondorioz hainbat zaintza, jarraipen eta egiaztapen-lan egin ondoren jarri zen martxan polizia-operazioa.
Zabaldu dute N-1 errepidea Legorretan, Irungo noranzkoan, bi ibilgailuren arteko istripuagatik itxita egon ondoren
Goizeko lehen orduan kamioi batek eta furgoneta batek istripua izan dute, eta furgonetako gidaria Tolosako Asuncion klinikara eraman dute, zaurituta. Errepidea zabaldu arren, 09:30ean oraindik auto ilarak zeuden.
Askabideren aurrean egindako kontzentrazioengatik auzipetuek gaur deklaratuko dute Gasteizen
21 akusatuek deklaratuko dute gaur, atzo lekukoek klinikaren aurrean presio "etengabea" egiten zutela esan ostean. Fiskaltzak dio hertsapenak egon zirela.