EAEko Auzitegi Nagusiak 88 urtera igo dio kartzela zigorra, 11 adingaberi sexu-abusuak egiteagatik zigortutako Hondarribiko surf monitoreari
Gipuzkoako Auzitegiak 71 urte, 5 hilabete eta 9 eguneko kartzela ezarri zion, eta, hortaz, 17 urteko igoera da. Dena den, epaia ez da irmoa eta helegitea jar dakioke Auzitegi Gorenean.
EAEko Justizia Auzitegi Nagusiko Arlo Zibil eta Penaleko Aretoak 17 urte igo dio kartzela zigorra —88 urte eta 5 hilabeteraino— 11 adingaberi sexu-abusuak egiteagatik kondenatutako Hondarribiko surf monitoreari. Gipuzkoako Auzitegiak 71 urte, 5 hilabete eta 9 eguneko kartzela ezarri zion. Horrez gain, 5 hilabeteko espetxe-zigorra ere ezarri zion pornografia-materiala edukitzeagatik.
Justizia Auzitegi Nagusiak aintzat hartu ditu Ministerio Fiskalak eta akusazio partikularrak epaiari aurkeztutako helegiteetan jasotako hainbat inpugnazio. Besteak beste, zigortutako gertaerak sexu-eraso delitu gisa aitortzea eskatzen zuten, eta ez sexu-abusu.
Gipuzkoako Auzitegiaren ebazpenak ez zuen "larderia" aitortzen. Aitzitik, horren arabera, surf irakasleak egindakoa 16 urtetik beherakoen gaineko sexu-abusu delituak dira, biktimekiko zuen nagusitasun egoera baliatuta.
Instantziako auzitegiak adierazitakoaren arabera, kondenatuak nagusitasunez jokatu zuen biktimekin baina ez zen biktimengan beldurra somatzera iritsi, besteak beste, akusatuak ez zuelako indarkeria fisikoa erabili edo mehatxurik egin.
EAEko Justizia Auzitegia Nagusiak, berriz, ebatzi du Zigor Kodearen 183.2 artikuluaren arabera, adin txikikoen kasuan indarkeria mota guztiak hartu behar direla kontuan, indarkeria emozionala tartean, ez indarkeria fisikoa bakarrik.
Hori dela eta, 10 biktimaren kasuan surf irakaslea sexu-eraso delituagatik zigortzea erabaki du; aldiz, beste biktimaren kasuan sexu-abusu kalifikazioari eutsi dio.
Gauzak horrela, Justizia Auzitegi Nagusiak 17 urte gehiagoko espetxe-zigorra ezarri dio eta % 30 igo dizkio ordaindu beharreko kalte ordainak.
Dena den, epaia ez da irmoa eta helegitea jar dakioke Auzitegi Gorenean.
Gizon bat atxilotu dute Iruñean, kirol-klub bateko garagardo txorrota irekita utzi eta 450 litro alferrik galdu direlako
Gauez gertatu zen, ostalaritza-establezimendua itxita zegoela. Poliziak jakinarazi duenez, ustezko egilea bertan sartu zen eta garagardo-zisterna bateko txorrotari eragin zion, baimenik gabe.
EAEko emakumezko erizainen ia erdiek diote komentario sexistak jasan dituztela
Euskadiko emakumezko erizain eta fisioterapeuten ia erdiek iruzkin iraingarriak jasan dituzte, SATSE Erizainen Sindikatuak egindako inkesta baten arabera. Kasuen % 85 baino gehiago ez dira salatzen. Ikerketa Emakumearen aurkako Indarkeria Desagerrarazteko Nazioarteko Eguna berehala izango dela eta eman ezagutzera.
Begoña Pedrosa: "Irakasleen eskubideen edo euren lanaren aurkako edozein jokabide onartezina da"
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak babesa adierazi nahi izan dio Santurtziko ikastetxe bateko ikasle talde baten jazarpenaren biktima izan den irakasleari. "Ikastetxeak Ikasleen Eskubideei eta Betebeharren Dekretuaren esparruan aurreikusitako prozedurak aktibatu ditu, eta sailetik prozesu horri laguntzen jarraituko dugu, hurbiltasun eta errespetu osoz", adierazi du Pedrosak.
Kezka Lizarra inguruan, frankismoari eta ultraeskuinari lotutako talde bat dagoelako bertan
Oinarri frankista eta ultraeskuindarra duen talde batek eraikinak erosi ditu Deierriko haran txikian, Lizarrako merindadean eta Iruñetik 40 bat kilometrora. Fundazioak sekten ezaugarri batzuk ditu, baina ez sekta gisa katalogatzeko adina.
Espetxera bidali dute Bilboko portuan 120 kilo kokaina zeramatzala atzemandako guardia zibila
Guardia Zibileko agenteak lankide bat ikertzen ari ziren, narkotrafikoarekin zerikusia zuelakoan. Lankide horrek Fiskalaren eta Mugen arloan egiten zuen lan eta aduanetan eta mugako pasabideetan segurtasuna bermatzea zuen zeregin. Guardia Zibileko iturriek baieztatu dutenez, joan den igandean atxilotu zuten 120 kilo kokaina zeramatzala.
Santurtziko institutu bateko irakasle baten aurkako jazarpen-kasu bat ikertzen ari da Adingabeen Fiskaltza
Adingabeen Fiskaltzak ikerketa abiatu du, Kantauri institutuko irakasle batek hainbat ikasle salatu ostean, ikasgelan hura grabatzeagatik eta mugikorraren bidez haren irudi bat manipulatu eta zabaltzeagatik.
Euskal errepideen egoera berrezarri da, goizeko lehen orduan gorabehera asko izan ostean
Bi errei itxi dituzte AP-8an, Zornotzan, eta lau kilometro arteko auto-ilarak izan dira; kamioi batek GI-636 errepidea blokeatu du Lezon, Errenteriarako noranzkoan, eta Santurtzin ere zirkulazioa oztopatu da. Gainera, errei bat itxi dute AP-1 autobidean, Soraluzen, kamioi batek matxura izan duelako.
Marlaska ministroak dio atxilotuen jatorria argitaratzeak ez duela delitua prebenitzen laguntzen
Ertzaintzak ildo horretan hartutako erabakiaren gaineko iritzia eman du, eta jatorria dena delakoa izan inor ez estigmatizatzearen alde agertu da.