Eusko Jaurlaritzak sukalde elektrikoen aldeko apustua egin du ikastetxeetan, menu osasungarriagoak eta jasangarriagoak emateko
Hezkuntza Sailak, 2027. urtea baino lehen, 28 in situ sukalde jarriko ditu, eta eremuko 16, nutrizioa, langileen lana eta jasangarritasuna hobetzeko.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila sukalde elektriko bertikalen eredu berri bat zabaltzen hasi da eskola-jantokietan, menuen nutrizio-kalitatea hobetzeko eta jasangarritasunean aurrera egiteko.
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak sistema aurkeztu du Aiako Lardizabal Herri Eskolara egin duen bisitan. Eskola horretan aipatutako sukalde-sistema jarri dute; Bilbo, Alonsotegi eta Hondarribian ere horrelakoak daude.
Pedrosaren arabera, koipe gutxiagorekin janaria prestatzeko aukera ematen dute sukalde horiek, barazki freskoak erabiltzea bultzatzen dute eta lurruna erabiltzeko tenorea ematen dute; gainera, langileen lan-baldintzak hobetzen dituzte, horrelako sukaldeak erabilita ez baitira ontzi astunak manipulatu behar.
Funtzio anitzeko ekipoek eta edukiera handiko labeek epeak murrizten dituzte, eta jana gauez edo edozein momentutan prestatzeko aukera ematen dute, urrutiko kontrol digitala erabilita.
Plana Hezkuntza Eraiki 2030 estrategiaren barruan dago. Horri esker, 28 sukalde ezarriko dira, eta 2027a baino lehen eremuko 16 sukalde jarriko dira martxan. Azken horiek aukera emango dute ikastetxe batean otorduak prestatu eta hurbileko eskoletara banatzeko.
Horrez gain, esparru txikiagoa erabiltzea, energia-eraginkortasuna eta eguzki-energiaz hornitzeko aukera azpimarratzen ditu Hezkuntza Sailak, eskolako jantoki-zerbitzua modernizatzea eta jasangarriagoa egitea helburu duen ereduaren gako gisa.
