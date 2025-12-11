Bizkaiko Auzitegiak 5 urte eta erdiko zigorra ezarri dio DYAko presidente ohiari 2,9 milioi euro desbideratzeagatik
Horren bazkideari 4 urte eta erdiko zigorra ezarri dio diruaren jabetze bidegabeagatik. Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuek "asmo predatorioz" jokatu zutela, modu bideabean aberasteko GKEaren funtsak masiboki desbideratu zituen enpresa-triangelu baten bidez.
Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Seigarren Sekzioak DYA Bizkaia larrialdi-elkartearen funtsen desbideratze masiboaren bi arduradun nagusien aurkako epaia eman du.
2016 eta 2021 artean erakundeko presidente eta koordinatzaile nagusi izan zen Fernando Izagirreri 5 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 10.800 euroko isuna ezarri diote, bidegabeko jabetze kualifikatua eta kontabilitatea faltsutzea egotzita.
Juan Diego Gallardo bazkideari 4 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra eta 8.100 euroko isuna ezarri diote bidegabeko jabetzeagatik.
Epaiak frogatutzat ematen du, 2011ko apiriletik 2016ko azarora bitartean, bi akusatuek, "ados jarrita" eta "legez kanpoko irabazi-asmoarekin", 2.906.570,78 euroko transferentzia antolatu zutela DYA Bizkaiko kontuetatik. Dirua Emergencias Plus sozietatera bideratu zen lehenik, eta hortik Ambulancias Barcelona SAra, bere kontrolpean dauden enpresetara.
Auzitegiak, gainera, erabaki du bi akusatuek modu bateratuan eta solidarioki kalte-ordain bat ematea DYA Bizkaiari, aipatutako zenbatekoan (2.906.570,78 euro). Hala ere, epaian frogatutzat jotako egitateetan oinarrituta, Bizkaiko DYAko presidente ohiaren bazkide zenak 2.240.007,57 euro arteko kalte-ordainaren zatia eman beharko du.
"Bokazio predatorioa": epaimahaiaren balorazio sendoa
Auzitegia argia izan da gertakarien azalpenetan eta kondenatueemandako azalpenak ez ditu kontuan hartzekotzat jo, "sinesgaitzak", "logikarik gabeak" edo frogek "ezeztatuak" izan direla iritzita.
Auzitegiak ondorioztatu duenez, DYA Bizkaiak, Emergencias Plusek eta Ambulancias Barcelonak osatutako triangelua “kontrolatu eta pilotatzen zuten” bi akusatuen jarduna “kudeaketa hutsetik harago joan ziren, administratutako sozietateen kalterako, argiki bokazio predatorioa zuten jardueretan murgiltzeko”.
Bizkaiko Auzitegiak gaineratu du diru “kopuru esanguratsu” horren transferentziak “ez zuela azalpen logiko eta enpresarialik” izan, eta dirua “itzultzeko itxaropenik gabe” transferitu zela, “edo, argi eta garbi esateko, ez itzultzeko asmoz”.
Epaia ez da irmoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke.
Mentxu Ramilo Araujo politologo eta aktibistak jasoko du 2025eko Emakunde saria, emakumeen ezagutza askeari eta ahalduntze digitalari egindako ekarpenagatik
Emakundek azpimarratu duenez, Ramilok emakumeak ikusaraztea lortu du WikiEmakumeok lankidetza-proiektua bultzatuz eta, epaimahaiak nabarmendu horren aktibismo feministak hezkuntza, ikusgarritasuna eta ekintza kolektiboa uztartzen dituela.
Biriatuko ordainlekua itxi egingo dute gaurko 21:00etatik biharko 06:00etara
Itxiera egun pare bat atzeratu da eguraldiaren dela eta. AP-8tik Lapurdirako noranzkoan doazen ibilgailuak eta kamioiak Irunen atera beharko dira.
Europako morterorik zaharrena aurkitu dute Trebiñun
Martinarriko historiaurreko aztarnategiaren beheko mailatik berreskuratutako artefaktua da, ezkurrak prozesatzeko erabilia, Goi Pleistozenoaren amaieran datatua.
Adin txikiko bati Bilboko Areatzan egindako sexu-eraso bat ikertzen ari da Ertzaintza
Adin txikiko mutilaren tutoreek salaketa jarri zuten pasa den abenduaren 3an Bilboko ertzain-etxean, eta Ertzaintza ustezko erasotzailearen bila ari da.
8 kilometrorainoko auto-ilarak N-1 errepidean, Andoain parean, hainbat ibilgailuren arteko istripu baten ondorioz
Sei autok istripua izan dute, baina ez da inor zauritu. Ezkerreko erreia itxita dago, eta ilara luzeak sortu dira Irunerako noranzkoan.
Athleticzaleek festa-giroan egin dute San Mameserako bidea
Athletic eta Paris Saint-Germain taldeen arteko partida hasi baino lehen, zaleak bereizita iritsi dira San Mames estadiora, baina jai giroan. Athleticen zaleek egindako ibilbidean ez dira falta izan jokalari zuri-gorriak animatzeko oihuak eta abestiak.
Rene Cassin Sariak Francesca Albanese NBEko errelatoreak Palestinako biktimekin duen konpromisoa aitortu du
Albanesek ezin izan du saria aurrez aurre jaso, agenda arazoengatik, eta epaimahaikideek jaso dute aitortza haren izenean.
Legebiltzarrak Jaurlaritzari eskatu dio federazioekin lan egin dezala kirolarientzat “aseguru onuragarriagoak” aurkitzeko
PPk aseguruen kontrataziorako plataforma bat sortzea proposatu du. EH Bilduk, berriz, kiroleko osasun-arreta Osakidetzaren ardura izan dadila eskatu du. Bi proposamenak atzera bota dituzte.
Osakidetzak eta Osasunbideak maskara erabiltzea eta txertatzea gomendatzen dute, gripe kasuek gora egiten jarraitzen dutelako
Gripearen intzidentziari buruzko datuei begiratuta, aurreko urtekoa halako lau da aurtengo tasa Euskal Autonomia Erkidegoan: 438,87 kasu, 100.000 biztanleko. Nafarroan, azken astean 74 lagun erietxeratu dituzte, eta Osasunbideak 2025-2026 aldirako Neguko Kontingentzia Plana aktibatu du.