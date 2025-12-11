Ustelkeria
Bizkaiko Auzitegiak 5 urte eta erdiko zigorra ezarri dio DYAko presidente ohiari 2,9 milioi euro desbideratzeagatik

Horren bazkideari 4 urte eta erdiko zigorra ezarri dio diruaren jabetze bidegabeagatik. Auzitegiak frogatutzat jo du akusatuek "asmo predatorioz" jokatu zutela, modu bideabean aberasteko GKEaren funtsak masiboki desbideratu zituen enpresa-triangelu baten bidez.

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko Probintzia Auzitegiko Seigarren Sekzioak DYA Bizkaia larrialdi-elkartearen funtsen desbideratze masiboaren bi arduradun nagusien aurkako epaia eman du.

2016 eta 2021 artean erakundeko presidente eta koordinatzaile nagusi izan zen Fernando Izagirreri 5 urte eta 6 hilabeteko espetxe zigorra eta 10.800 euroko isuna ezarri diote, bidegabeko jabetze kualifikatua eta kontabilitatea faltsutzea egotzita.

Juan Diego Gallardo bazkideari 4 urte eta 6 hilabeteko kartzela-zigorra eta 8.100 euroko isuna ezarri diote bidegabeko jabetzeagatik.

Epaiak frogatutzat ematen du, 2011ko apiriletik 2016ko azarora bitartean, bi akusatuek, "ados jarrita" eta "legez kanpoko irabazi-asmoarekin", 2.906.570,78 euroko transferentzia antolatu zutela DYA Bizkaiko kontuetatik. Dirua Emergencias Plus sozietatera bideratu zen lehenik, eta hortik Ambulancias Barcelona SAra, bere kontrolpean dauden enpresetara.

Auzitegiak, gainera, erabaki du bi akusatuek modu bateratuan eta solidarioki kalte-ordain bat ematea DYA Bizkaiari, aipatutako zenbatekoan (2.906.570,78 euro). Hala ere, epaian frogatutzat jotako egitateetan oinarrituta, Bizkaiko DYAko presidente ohiaren bazkide zenak 2.240.007,57 euro arteko kalte-ordainaren zatia eman beharko du.

"Bokazio predatorioa": epaimahaiaren balorazio sendoa

Auzitegia argia izan da gertakarien azalpenetan eta kondenatueemandako azalpenak ez ditu kontuan hartzekotzat jo, "sinesgaitzak", "logikarik gabeak" edo frogek "ezeztatuak" izan direla iritzita.

Auzitegiak ondorioztatu duenez, DYA Bizkaiak, Emergencias Plusek eta Ambulancias Barcelonak osatutako triangelua “kontrolatu eta pilotatzen zuten” bi akusatuen jarduna “kudeaketa hutsetik harago joan ziren, administratutako sozietateen kalterako, argiki bokazio predatorioa zuten jardueretan murgiltzeko”.

Bizkaiko Auzitegiak gaineratu du diru “kopuru esanguratsu” horren transferentziak “ez zuela azalpen logiko eta enpresarialik” izan, eta dirua “itzultzeko itxaropenik gabe” transferitu zela, “edo, argi eta garbi esateko, ez itzultzeko asmoz”.

Epaia ez da irmoa, eta Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian errekurritu daiteke.

