INAUTERIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iruinkokoak hankaz gora jarri ditu Alde Zaharreko kaleak

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Euskal inauterietako ekitaldia egin dute berriro gaur Iruñeko Alde Zaharreko kaleetan.

Inauteriak Iruñea Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X