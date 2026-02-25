BEC-en jardunaldia
Zer dakite gazteek frankismoaz?

La jornada en el BEC busca reforzar la memoria democrática ante el aumento de discursos que idealizan la dictadura
18:00 - 20:00
EITB

500 gazte baino gehiago bildu ditu Gogorak frankismoaren inguruko mitoak desmuntatzeko. Diktadura idealizatzen duten diskurtsoen gorakadaren aurrean, memoria demokratikoa indartzea izan du helburu BECeko jardunaldiak.

Frankismoa Gizartea

