Zer dakite gazteek frankismoaz?
500 gazte baino gehiago bildu ditu Gogorak frankismoaren inguruko mitoak desmuntatzeko. Diktadura idealizatzen duten diskurtsoen gorakadaren aurrean, memoria demokratikoa indartzea izan du helburu BECeko jardunaldiak.
Euskadiko adinekoen artean oso zabalduta dago jokoa, baina joko problematikoko kasuak oso urriak dira
Jokoaren Euskal Behatokiak egin duen '65 urtetik gorako pertsonak eta jokoa Euskadin' txostenak erakusten duenaren arabera, jokoa gehiago lotzen da tradizioarekin eta entretenimenduarekin adikzio-jokabideekin baino. Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak eta Ixone Fernández de Labastida EHUren Arabako Campuseko errektoreordeak gaur aurkeztu dute ikerketa, otsailaren 17an izaten den Joko Arduratsuaren Nazioarteko egunaren harira antolatutako jardunaldian.
Espainiako Gobernuak 16 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatuko du
Kontsumo ministroak iragarri du 16 urtetik beherakoei edari energetikoak saltzea debekatzeko araudia martxan jarriko duela, eta debekua 18 urtera artekoa izango da 100 mililitroko 32 miligramo kafeina baino gehiago duten edarien kasuan.
Zupiria, Sestaoko gertakariari buruz: "Ertzaintzak indarra behar bezala erabiltzen ez duenean, lehenak gara salatzen"
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak ziurtatu duenez, Ertzaintzak "gizartearen legitimitatea du indarra modu zuzen eta proportzionalean erabiltzeko, eta hori gertatzen ez denean, hori salatzen lehenak gara". Gasteizen ekitaldi bat egin aurretik, Segurtasun sailburuak adierazi du hasiera-hasieratik izan duela zaurituen egoeraren berri. Halaber, gogorarazi du Segurtasun Batzordean agerraldia eskatu duela gertatutakoaren nondik norakoak azaltzeko.
Beste emakume batek Iñigo Errejon salatu du sexu-erasoagatik
Defentsa abokatuak, Elisa Mouliaa aktorearen abokatua ere badenak, biktima lekuko babestua izan dadin eskatu du, haren identitatea babesteko.
Hamar pertsona artatu dituzte, horietako lau ertzainak, sute batean kea arnasteagatik, Gasteizen
Gasteizko Santiago kaleko lau solairuko eraikin bateko sukaldean piztu da sua, bitrozeramikan, Segurtasun Sailak jakitera eman duenez.
Auto-ilara luzeak Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan, ibilgailu batek istripua izan duelako
Auto batek istripua izan du eta auto-ilara luzeak sortu dira Leioako errepidean, Bilborako noranzkoan.
Salaketa jarri dute Ertzaintzaren aurka, gizonezko bati barrabiletan lesio larria eragiteagatik, Sestaon
Bingen Zupiria Segurtasun sailburuak Eusko Legebiltzarreko Segurtasun Batzordean agerraldia egitea eskatu du, gertatutakoaren inguruko azalpenak emateko.
ELAk salatu du irakasleak euskalduntzeko Irale programa bertan behera utziko duela Jaurlaritzak
Begoña Pedrosa Hezkuntza sailburuak zehaztu du programarekin jarraituko dela, baina egungo "behar berrietara" egokituta. Azpimarratu du azken urteotan sistema publikora batu diren irakasleek C1 maila dutela. "Datu hori nahikoa adierazgarria da".
Martxan dago Masustegi auzora igotzeko funikularra
Masustegi auzora igotzeko funikular berria martxan da. Aldapa handiak eta eskailera ugari diren auzo horretan, aspaldian eskatua zen igogailua estreinatu berri da. 100 metroko aldapak igotakoan, herri moduko bat dago, nahiz eta hirian egoten jarraitu.