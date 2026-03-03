TXERTO POLEMIKOAK
Ikerketa eta trazabilitate batzordearen txostenak baieztatu du hainbat akats izan zirela Osakidetzako txertoen kudeaketan

Iraungitako dosien inguruko ikerketaren arabera, txertaketa-sistemaren banaketan, trazabilitatean eta barne-kontroletan egon dira arazoak.

Haurtxo bat, txertoa jasotzen, Sopelako osasun-zentroan. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Osakidetzan antzemandako intzidentziaren ondoren egindako txostenak ondorioztatu du ez zela akats puntual bakarrik egon, baizik eta txertaketa-prozesuaren hainbat fasetan egon zirela akatsak. Tartean, plangintzan, stockaren kontrolean eta dosiak eman aurreko egiaztapenean hutsegiteak izan direla konfirmatu dute. 

Lehenik eta behin, dokumentuak adierazten du ohi baino iraungitze-tarte txikiagoko txertoak banatu zirela, irizpide orokorrak ezartzen baitu gutxienez hamabi hilabeteko indarraldia izan beharko luketela. Testuinguru horretan, Vaxelis txerto hexabalentearen milaka dosi banatu ziren 2025ean, iraungi baino sei hilabete lehenago, eta horrek epez kanpo erabiltzeko arriskua areagotu zuen.

Horrez gain, 2023an erositako lote bat 2025eko erdialdera arte erabili zen, eta horrek osasun-zentroetako erreakzio-ahalmena murriztu zuen. Gainera, kasu batzuetan eskaerak aldi zehatzetan metatu ziren, eta, ondorioz, iraungitzear zeuden txertoak pilatu ziren.

Txostenak trazabilitate-arazoak ere identifikatu ditu, izan ere, ezin izan dute denbora errealean dosi guztien egoera, kokapena eta iraungitze-data zein zen jakin. Gainera, ez da egon iraungitze-epe eta -datak eta hozte-ekipoak ikuskatzeko prozedura bateraturik zentro guztietan. Homogeneotasun-falta horren ondorioz, erakunde sanitarioaren irizpidearen arabera egin zen kudeaketa.

Azkenik, egiaztatu da txertoak eman aurreko egiaztapenek huts egin zutela. Urrats hori funtsezkoa da akatsak saihesteko, eta, ondorioz, iraungitako dosi batzuk inokulatu egin ziren.

Elementu horiengatik guztiengatik, txostenaren arabera, hutsegite-kate bat izan zen txertoen banaketan, kontrolean eta gainbegiratzean. Kate horrek eragin zuen antzemandako intzidentzia, eta Osasun Sailak iragarritako neurrien beharra indartzen du, sistema indartzeko eta akatsik egin ez dadin.

