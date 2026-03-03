Ikerketa eta trazabilitate batzordearen txostenak baieztatu du hainbat akats izan zirela Osakidetzako txertoen kudeaketan
Iraungitako dosien inguruko ikerketaren arabera, txertaketa-sistemaren banaketan, trazabilitatean eta barne-kontroletan egon dira arazoak.
Osakidetzan antzemandako intzidentziaren ondoren egindako txostenak ondorioztatu du ez zela akats puntual bakarrik egon, baizik eta txertaketa-prozesuaren hainbat fasetan egon zirela akatsak. Tartean, plangintzan, stockaren kontrolean eta dosiak eman aurreko egiaztapenean hutsegiteak izan direla konfirmatu dute.
Lehenik eta behin, dokumentuak adierazten du ohi baino iraungitze-tarte txikiagoko txertoak banatu zirela, irizpide orokorrak ezartzen baitu gutxienez hamabi hilabeteko indarraldia izan beharko luketela. Testuinguru horretan, Vaxelis txerto hexabalentearen milaka dosi banatu ziren 2025ean, iraungi baino sei hilabete lehenago, eta horrek epez kanpo erabiltzeko arriskua areagotu zuen.
Horrez gain, 2023an erositako lote bat 2025eko erdialdera arte erabili zen, eta horrek osasun-zentroetako erreakzio-ahalmena murriztu zuen. Gainera, kasu batzuetan eskaerak aldi zehatzetan metatu ziren, eta, ondorioz, iraungitzear zeuden txertoak pilatu ziren.
Txostenak trazabilitate-arazoak ere identifikatu ditu, izan ere, ezin izan dute denbora errealean dosi guztien egoera, kokapena eta iraungitze-data zein zen jakin. Gainera, ez da egon iraungitze-epe eta -datak eta hozte-ekipoak ikuskatzeko prozedura bateraturik zentro guztietan. Homogeneotasun-falta horren ondorioz, erakunde sanitarioaren irizpidearen arabera egin zen kudeaketa.
Azkenik, egiaztatu da txertoak eman aurreko egiaztapenek huts egin zutela. Urrats hori funtsezkoa da akatsak saihesteko, eta, ondorioz, iraungitako dosi batzuk inokulatu egin ziren.
Elementu horiengatik guztiengatik, txostenaren arabera, hutsegite-kate bat izan zen txertoen banaketan, kontrolean eta gainbegiratzean. Kate horrek eragin zuen antzemandako intzidentzia, eta Osasun Sailak iragarritako neurrien beharra indartzen du, sistema indartzeko eta akatsik egin ez dadin.
Auto-ilara luzeak daude AP-8 autobidean, bi istripu izan baitira Zarautz parean, Bilborako noranzkoan
Istripuaren ondorioz, erreietako bat itxi behar izan dute, eta trafiko motela dago inguruan. Bestalde, bi ibilgailuk eta kamioi batek talka egin dute Erletxetako industrialderako sarbidean, Bizkaian. Horren ondorioz, auto-ilarak sortu dira bi noranzkoetan.
Martin Villaren ustez, Gasteizko gertaerak "lehenago moztu behar ziren"
Orduko Harreman Sindikalen ministroak Radio Vitoriak Gasteizko sarraskiaren 50. urteurrenaren harira ekoitzitako "Gasteiz, martxoak 3. Oroimenaren indarra" soinu-dokumentalean egin ditu adierazpen horiek.
Verter Recycling enpresak ez du inolako neurririk hartu Zaldibarko zabortegian istripu gehiagorik saihesteko
Horren berri ematen du Jasangarritasun Sailak EH Bilduren eskariz egindako txosten batek. 29 arau-hauste jaso ditu ikerketak, eta luiziak sortzeko arriskua dagoela ohartarazi du.
Nicholas Nixonen argazkigintzaren bost hamarkada zuri-beltzean, Bilbon
Rekalde Aretoak Nicholas Nixon argazkilari ospetsuaren atzera begirako erakusketa aurkeztu du. Nixon bera, alabarekin batera, aurkezpenera joan da. Erakusketak ia 200 irudi jarri ditu ikusgai, zuri-beltzean, argazkilariaren bost hamarkada biltzen dituztenak. Irudi horietatik hamar lehenengo aldiz daude erakusgarri.
Udalekuak programak inoiz baino plaza gehiago eskainiko ditu aurten Euskadin: 4.289
Kanpaina 7 eta 13 urte bitarteko haurrei zuzenduta dago, eta zazpi eguneko txandetan parte hartuko dute, uztailaren 1etik 29ra bitartean. Eskaintza osotik, 4.004 plaza euskarazko udalekuetarako izango dira, eta 285, berriz, modalitate elebidunerako.
Kamioi batek Gasteizko Santa Isabel hilerriko hormaren zati bat bota du
Hondakinak biltzeko kamioi bat maniobra egiten ari zela gertatu da ezbeharra. Kolpearen ondorioz, hormaren zati bat eta hesi bat behera etorri dira. Zorionez, inor ez da zauritu.
TAOa Zorrotzaurrera iritsiko da
Martxoaren 16an sartuko da indarrean, eta bertako bizilagunek dagoeneko eska dezakete egoiliarren txartela.
Osasun Sailak benzodiazepinen erabilera mugatzeko estrategia jarri du martxan, batez ere adinekoen eta emakumeen kasuan
Kontsumoaren prebalentzia handiagoa duten pertsonen artean ongizate emozionala eta lo-higieneko heziketa sustatuko dira. Gainera, gorabeherak goiz identifikatzea eta arazoak patologiko bihurtzea saihestea bilatuko dute. Azken batean, neurri ez-farmakologikoak sustatu nahi dira eta sisteman "aldaketa kulturala" eragin, prebentiboagoa eta iraunkorragoa izan dadin, Osasun Sailak eta Osakidetzak jakinarazi dutenez.
Bisubi Fundazioak sektoreko emakumeen sare bat jarri du martxan, sukaldeetan historikoki egin izan duten lana proiektatu eta aitortzeko
Sukaldeak emakumeak historikoki okupatutako espazioak izan dira, baina, gastronomia espazio publiko garrantzitsua izatera heldu denean, emakumeak ikusezin bihurtu dira. Hori salatu dute BISUBI Bizkaiko Sukaldarien Fundazioa osatzen duten emakume sukaldariek lehen aldiz egin duten agerraldian, gaur.