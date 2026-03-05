EUSKARA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

24. Korrikak euskararen ezagutza unibertsala aldarrikatu du Iruñean

24. Korrikak euskararen ezagutza unibertsala aldarrikatu du Iruñean
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Aurtengo leloa, "Euskara Gara" komunitatearen izaera irekia eta askotarikoa azpimarratzeko hautatu dute. Korrikak bildutako baliabide ekonomikoak euskararen normalizazioaren aldeko lana indartzera bideratuko dira. 

Korrika 2026 Euskara Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X