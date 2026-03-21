BASOEN NAZIOARTEKO EGUNA
Gero eta baso gehiago dugu Euskal Herrian: larreek zuhaitzei leku utzi diete

A. Aramendi Elduaien | EITB

Abeltzaintza jarduera gisa urritzearekin atera, larreak utzi egin dira eta basoak zelaien lekua hartu du. Hala azaltzen du Igor Erbiti Saizar Lur Geroa aholkularitzako mendi-ingeniariak basoek azken urteetan izan duten hedadura.

Lur Geroak baso-kudeaketa planak egin ohi ditu Nafarroako udalentzat. Izan ere, bertan mendi eta baso gehienak publikoak dira; Nafarroako udalek dute basoen % 80 ingururen jabegoa. Nafarroako araudiaren arabera, baso-kudeaketa planak finantzatzeko eskuduntza Foru Gobernuak dauka, baina udalek plan horiek onartu behar izaten dituzte eta askok herritarren parte-hartzea eskatzen dute. 

Aholkularitza enpresak, besteak beste, baso horiek modu sostenigarrian nola ustiatu proposatzen du; alegia, baso bakoitzetik zenbat egur atera daitekeen 10 edo 15 urtetan, basoak bolumenik galdu gabe. Horrez gainera, udalak behartuta daude mendian inbertitzera haien ustiapenetik (egurraren salmentatik edota lursailen alokairutik) jasotzen duten diruaren % 20. Inbertsio horiek nola egin ere aholkatzen du.

 

