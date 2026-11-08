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Metro Bilbaok zerbitzua eten du Sestao eta Kabiezes artean
Goizeko zazpiak aldera harrapaketa bat izan da Portugaleten eta zerbitzua bertan behera geratu da.
Sestao eta Kabiezes arteko metro-zerbitzua etenda dago, goizeko zazpietan izandako harrapaketa baten ondorioz. Portugaleten gertatu da ezbeharra eta geltokia hustu dute.
Harrapatutako pertsona Gurutzetako erietxera eraman dute.
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