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Metro Bilbaok zerbitzua eten du Sestao eta Kabiezes artean

Goizeko zazpiak aldera harrapaketa bat izan da Portugaleten eta zerbitzua bertan behera geratu da.

Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026
Metro Bilbaoko artxiboko irudia.

EITB

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Sestao eta Kabiezes arteko metro-zerbitzua etenda dago, goizeko zazpietan izandako harrapaketa baten ondorioz. Portugaleten gertatu da ezbeharra eta geltokia hustu dute.

Harrapatutako pertsona Gurutzetako erietxera eraman dute.

Metro Bilbao Sestao Santurtzi Bilbo Gizartea

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