Hogeita hamar bat kazetarik protesta egin dute Tel Aviven kazetari gazatarren hilketaren aurka

Periodistas protestan en Tel Aviv por el asesinato de reporteros gazatíes
18:00 - 20:00
Kontzentrazioa Tel Aviven. Argazkia: Reuters.

Azken eguneratzea

"Utzi Gazan kazetariak hiltzeari", irakur zitekeen, ingelesez, arabieraz eta hebreeraz idatzitako pankarta batean. Kazetariak ordu erdiz egon dira bilduta Israelgo Kazetarien Elkarte Nazionalaren egoitzaren atarian isiltasunean.

Aitor Zabalgogeazkoari elkarrizketa
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Zabalgogeazkoa: "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"

Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Aitor Zabalgogeaskoa Medicos sin fronteras
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Aitor Zabalgogeazkoa Gazatik itzuli berri da eta Zerrendako egoera "inoiz baino okerragoa" dela uste du

Bilbon komunikabideekin egindako topaketa batean, 2012ra arte Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko zuzendari nagusi izan denak eta gaur egun larrialdietako koordinatzailea den Aitor Zabalgogeazkoak Gazan eman dituen azken zortzi asteak deskribatu ditu. Gaur gauean, "Gaur Egun" albistegian elkarrizketa egingo diote, Gazako Zerrendan bizi den egoera azaldu dezan. 

