Porrot egin dute plastikoen kutsaduraren aurkako nazioarteko itunaren negoziazioek

Genevan hamar eguneko bileren ondoren, NBEko herrialdeek ez dute adostasunik lortu, baina elkarrizketa prozesua bizirik mantentzea eskatu dute.

Nazio Batuen Erakundearen logoa. Argazkia: Europa Press.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Plastiko kutsadurari helduko dion itun globalerako NBEko negoziazioak akordiorik gabe amaitu dira; izan ere, bertaratutako ordezkariek aitortu dute ezinezkoa izan dela testu adostu bat adostea. Beraz, emaitzak desengainu handia sortu du bertaratutako 1.000 ordezkari baino gehiagoren artean. Kideek hamar egunez izan dira Genevan, eztabaida maratoikoetan, eta ez dira akordio batera heldu.

Bilera Negoziaziorako Gobernu arteko Batzordearen (INC) seigarren elkarrizketa-sortaren parte izan da. Batzorde hori 2022an sortu zuen Ingurumenerako Nazio Batuen Batzarrak (UNEA), plastikoaren krisia geldiarazteko itun juridikoki lotesle bat sortzeko helburuarekin.

Hala ere, ordezkarien jarrerak bestelakoak izan dira, bereziki funtsezko honako hiru gaietan: plastiko birjinaren ekoizpena mugatzea, produktu eta kimiko arriskutsuak erregulatzea, eta finantzazioa bermatzea garapen bidean dauden herrialdeek adostutako neurriak aplikatu ahal izateko.

Europar Batasunak eta estatu txikiek ekoizpenari mugak ezartzeko egindako proposamenak talka egin du ekoizle petrokimiko handien eta Estatu Batuen iritziarekin, horrek, beraz, akordioa ixtea eragotzi du.

Hala eta guztiz ere, ordezkari nazionalek ahalegina amaitutzat ez jotzeko eskatu dute, eta ingurumen-arazo premiazkoenetako bat geldiarazteko lanean jarraitzearen beharra azpimarratu dute.

Ia 40 pertsona hil dira Kaxmirren izandako uholdeetan, Indian

Gutxienez 38 pertsona hil eta 100 zauritu dira Indiako Jammu eta Kaxmir estatuan izandako euri-jasek eragindako uholdeetan. Erreskate talde ugari mobilizatu dira hondakinen artean harrapatuta egon daitezkeen edo korronteak eraman dituen biktimak aurkitzeko. Gunerik kaltetuenetako bat Chositi izan da. Ur-uholdeek kalteak eragin dituzte etxebizitzetan eta ibilgailuetan. Era berean, uholdeek suntsitu egin dituzte Kishtwar barrutiko Machail Mata santutegia urtero bisitatzen duten erromesentzako kanpin-dendetan jarritako aldi baterako sukaldeak.

Aitor Zabalgogeazkoa (MSF): "Gazako janari banaketa sistema berria basakeria bat da"

Aitor Zabalgogeazkoak zortzi aste egin ditu Gazan Mugarik Gabeko Medikuak erakundearen larrialdietako koordinatzaile bezala lan eginez. Bere hitzetan, 22 hilabeteren ostean, "jendeak esperantza galdu du eta gosetea gero eta handiagoa da". Zabalgogeaskoak gertutik bizi izan du Israelek eta AEBk babesten duten janari banaketa puntuetan gertatzen dena. "Egunero egoten dira hildakoak eta zaurituak" eta askok buruan eta bularrean jasotzen dituztela tiroak adierazi du "Gaur Egun" albistegian egindako elkarrizketan.
Aitor Zabalgogeazkoa Gazatik itzuli berri da eta Zerrendako egoera "inoiz baino okerragoa" dela uste du

Bilbon komunikabideekin egindako topaketa batean, 2012ra arte Mugarik Gabeko Medikuak erakundeko zuzendari nagusi izan denak eta gaur egun larrialdietako koordinatzailea den Aitor Zabalgogeazkoak Gazan eman dituen azken zortzi asteak deskribatu ditu. Gaur gauean, "Gaur Egun" albistegian elkarrizketa egingo diote, Gazako Zerrendan bizi den egoera azaldu dezan. 

