6,0 graduko lurrikara batek gutxienez 600 hildako utzi ditu Afganistan ekialdean

"Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech eta Chapi Dara auzoetan 600 pertsona inguru hil dira, 2.000 inguru zauritu dira eta ehunka etxebizitza suntsitu ditu lurrikarak", adierazi du Ihsanullah Ihsan Kunarreko Informazio eta Kultura zuzendariak.

TORKHAM (Afghanistan), 31/08/2025.- Afghan refugees cross into Afghanistan at the Pakistani-Afghan border near Torkham, Afghanistan, 31 August 2025. With support from the Saudi King Salman Charity Foundation and cooperation from the Towhid Charity Foundation, food aid has been distributed to 5,000 Afghan refugees in Torkham. To date, 2,500 families have received assistance, and aid for an additional 2,500 families is currently being provided. (Afganistán) EFE/EPA/STRINGER
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez 600 pertsona hil dira eta 2.000 inguru zauritu dira 6,0 graduko lurrikara batek eta hainbat erreplikak Afganistan ekialdea astindu ostean, iturri ofizialek jakitera eman dutenez.

"Nurgal, Sawkay, Watapur, Dara Pech eta Chapi Dara barrutietan 600 pertsona inguru hil dira, 2.000 inguru zauritu dira eta ehunka etxebizitza suntsitu ditu lurrikarak", adierazi du Ihsanullah Ihsan Kunarreko Informazio eta Kultura zuzendariak.

Ameriketako Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak (USGS) lurrikara nagusiaren epizentroa 6,0 magnitudekoa izan dela jakinarazi du, Nangarhar probintziatik 27 kilometro ekialdera eta zortzi kilometroko sakoneran.

Hasierako dardara igandeko 23:47an erregistratu zen (19:17 GMT), eta, ondoren, gutxienez 5,2 graduko bi erreplika izan zituen.

Erreskate taldeak goizaldetik ari dira lanean hondakinen artean bizirik dauden pertsonak aurkitzeko, baina luiziek Kunar eta Nuristango funtsezko errepideak blokeatu dituzte eta ondorioz operazioa zaila izaten ari da.

Lurrikarak gogor sentitu ziren ekialdeko Kunar, Nangarhar, Nuristan eta Laghman probintzietan, eta astinduak Kabul hiriburura ere iritsi ziren.

Talibanek hondamendiaren garrantzia goraipatu dute. "Zoritxarrez, lurrikarak heriotzak eta kalte materialak eragin ditu gure ekialdeko probintzia batzuetan", idatzi du Zabihullah Mujahid bozeramaileak X sare sozialean.

"Tokiko funtzionarioak eta egoiliarrak erreskate lanetan ari dira. Zentroko eta inguruko probintzietako laguntza-taldeak ere bidean daude, eta eskura dauden baliabide guztiak erabiliko dira bizitzak salbatzeko", gaineratu du.

Nuristanen, agintariek baieztatu dute bizilagunek astindu handiak izan dituztela, baina ziurtatu dute orain arte ez dela biktimarik edo kalte materialik izan.

"Dardara handiak izan dira probintzian ere, baina orain arte ez da giza galeren txostenik jaso, ezta materialik ere", adierazi du Nuristango Informazio eta Kultura zuzendariak.

Datozen orduetan hildakoen eta zaurituen kopuruak gora egin dezake, erreskate-lanek aurrera egin ahala.

Kunar probintzia, orain arte kaltetuena, Pakistanekin mugan dago, Hindu Kush mendikatean. Errepideen prekarietateak eta landa-eremuetako komunikazioetarako ia sarbiderik ez egoteak kalteen ebaluazioa eta laguntzaren koordinazioa zaildu dute. 

Afganistan Lurrikarak Munduko albisteak

