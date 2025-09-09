Smotrich eta Ben Gvir ministro ultraeskuindar israeldarrei Espainian sartzea debekatu diete
Ministroen Kontseiluaren amaieran egindako agerraldian iragarri du neurria Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako ministroak. Pedro Sanchez Gobernuko presidenteak atzo iragarritako bederatzi neurriak ere gaur onartu dituzte.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak atzo bederatzi neurri iragarri zituen, Israel Gazan egiten ari den genozidioari aurre egiteko, eta gaur, beste baten berri eman du: Bezalel Smotrich eta Itamar Ben Gvir ministro israeldar ultraeskuindarrei Estatu Espainiarako sarrera debekatu diete.
Ministroen Kontseiluen bileraren ondorengo agerraldian eman ditu erabakien inguruko xehetasunak Jose Manuel Albares Espainiako Gobernuko Atzerri Gaietako Europar Batasuneko eta Lankidetzarako ministroak. Neurri-sorta osorik onartu da bileran, eta, orain, horiek egikaritzeko testuak landuko dituzte, ondoren Kongresura bidaltzeko. Besteak beste, dekretu berriak Israeli arma enbargoa ezarriko dio.
Albaresek azaldu duenez, Ben Gvir eta Smotrich Israelgo Gobernuko Segurtasun Nazionalerako eta Ogasuneko ministroak, hurrenez hurren, “Espainiako lurretarako sarrera debekatuta” dutenen zerrendara batzeaz gain, Shengen sistemako datu basean ere agertuko dira aurrerantzean.
Modu horretan erantzun diote Benjanmin Netanyahuren Exekutiboak atzo iragarritako erabakiari: Yolanda Diaz Espainiako Gobernuko bigarren presidenteordeari eta Sira Rigo Gazteria ministroari Israelen sartzea debekatu zieten, eta Ana Maria Salomon Espainiak Israelen duen enbaxadorea kontsultetara deitu zuten.
Bere agerraldian, Alabaresek behin eta berriz esan du bi estatuen —Israel eta Palestina— aitortza dela gatazka bideratzeko konponbidea, eta Espainiak formula hori babestuko duela.
Halaber, ziur agertu da Espainiako herritarren gehiengoak babesten dituela Israelen aurka hartutako neurriak. Bere hitzetan, ez dira Israelgo herriaren aurkako neurriak, “bakearen eta Ekialde Hurbileko segurtasunaren aldekoak baizik”.
Hala, PP alderdiari zuzendu zaio, neurriok indarrean sartzeko Kongresuan egingo den bozketan, dekretua babestu dezala eskatzeko. Albaresek zehaztu du “atzerri politikari erantzuten dion dekretua dela”, eta, beraz, popularrek ez luketela arazorik izan beharko alde bozkatzeko.
